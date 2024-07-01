Пермяк отправился в колонию на долгие годы за убийство сожительницы

В прошлом году, 9 ноября, злоумышленник, находясь в комнате сожительницы, расположенной в общежитии в Кировском районе, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес девушке не менее двух ударов ножом в область груди, а также не менее двух ударов кулаком в область лица. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.