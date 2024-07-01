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Posted 1 июля, 13:56

Published 1 июля, 13:56

Modified 1 июля, 13:58

Updated 1 июля, 13:58

Пермяк отправился в колонию на долгие годы за убийство сожительницы

1 июля 2024, 13:56

Суд приговорил пермяка к длительному сроку за убийство сожительницы

Мужчина избивал покойную руками и бил ножом.

Житель Кировского района Перми признан виновным в убийстве своей сожительницы. 37-летнему мужчине вынесен приговор, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В прошлом году, 9 ноября, злоумышленник, находясь в комнате сожительницы, расположенной в общежитии в Кировском районе, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес девушке не менее двух ударов ножом в область груди, а также не менее двух ударов кулаком в область лица. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для внесения приговора в отношении 37-летнего пермяка, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Криминал
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