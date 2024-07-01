properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Суд приговорил пермяка к длительному сроку за убийство сожительницы

Пермяк отправился в колонию на долгие годы за убийство сожительницы

1 июля 2024, 13:56
Фото: 1MI

Суд приговорил пермяка к длительному сроку за убийство сожительницы

Мужчина избивал покойную руками и бил ножом.

Житель Кировского района Перми признан виновным в убийстве своей сожительницы. 37-летнему мужчине вынесен приговор, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В прошлом году, 9 ноября, злоумышленник, находясь в комнате сожительницы, расположенной в общежитии в Кировском районе, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес девушке не менее двух ударов ножом в область груди, а также не менее двух ударов кулаком в область лица. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для внесения приговора в отношении 37-летнего пермяка, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте также:
В Перми перед судом предстанет убийца 21-летней девушки и его сообщницаПермяка осудили за убийство 13-летней давностиМужчина украл в пермских подъездах без малого полкилометра интернет-кабеля
#Происшествия#Суд#Пермь#Криминал
Подпишитесь
В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада
Сегодня, 12:50
Сначала жара, потом прохлада. Какого июля ожидать жителям Пермского края
Сегодня, 09:51
Пермская краевая музыкальная школа начала прием заявлений
Сегодня, 10:10
В Перми ушел из жизни 47-летний хирург и врач санавиации Алексей Рыжаков
Сегодня, 11:02
Пермяки стали чаще ходить в рестораны
Сегодня, 11:23
Фотофакт. Здание бывшего ВКИУ в Перми сносят под строительство четырехзвездочной гостиницы
Сегодня, 09:14