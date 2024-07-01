Пермяк пытался проглотить мефедрон при попытке обыска полицейскими

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Вступил в законную силу обвинительный приговор Краснокамского городского суда в отношении 32-летнего пермяка. Мужчина попался с наркотиками, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале текущего года фигурант через мобильное приложение приобрел в интернет-магазине 2,848 граммов мефедрона. Получив координаты, он отправился к месту тайника-закладки на машине с братом, но истинную цель поездки ему не сообщил. Молодой человек забрал наркотик в лесу вблизи остановочного пункта «Оверята — Новая Ивановка 1406 км» Краснокамского городского округа.
На пути домой в Пермь автомобиль братьев был остановлен сотрудниками полиции. Патрульные предложили фигуранту, который сидел на переднем пассажирском сидении, выйти из салона. Испугавшись, он достал пакетик с наркотиком из кармана, быстро положил его в рот и пытался проглотить. Однако это у него не получилось, и вещество было изъято в присутствии понятых.
Злоумышленник рассказал полицейским, что приобрел наркотик для личного потребления. Установлено, что молодой человек состоит на учете у врача-нарколога.
Судом молодой человек признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере».