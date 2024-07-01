Пермяк пытался проглотить мефедрон при попытке обыска полицейскими

На пути домой в Пермь автомобиль братьев был остановлен сотрудниками полиции. Патрульные предложили фигуранту, который сидел на переднем пассажирском сидении, выйти из салона. Испугавшись, он достал пакетик с наркотиком из кармана, быстро положил его в рот и пытался проглотить. Однако это у него не получилось, и вещество было изъято в присутствии понятых.