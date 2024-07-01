properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Осужден пермяк, пытавшийся проглотить наркотик при задержании

Пермяк пытался проглотить мефедрон при попытке обыска полицейскими

1 июля 2024, 05:58
Фото: 1MI

Осужден пермяк, пытавшийся проглотить наркотик при задержании

Мужчина приобрел наркотики для собственного потребления.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Краснокамского городского суда в отношении 32-летнего пермяка. Мужчина попался с наркотиками, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В феврале текущего года фигурант через мобильное приложение приобрел в интернет-магазине 2,848 граммов мефедрона. Получив координаты, он отправился к месту тайника-закладки на машине с братом, но истинную цель поездки ему не сообщил. Молодой человек забрал наркотик в лесу вблизи остановочного пункта «Оверята — Новая Ивановка 1406 км» Краснокамского городского округа.

На пути домой в Пермь автомобиль братьев был остановлен сотрудниками полиции. Патрульные предложили фигуранту, который сидел на переднем пассажирском сидении, выйти из салона. Испугавшись, он достал пакетик с наркотиком из кармана, быстро положил его в рот и пытался проглотить. Однако это у него не получилось, и вещество было изъято в присутствии понятых.

Злоумышленник рассказал полицейским, что приобрел наркотик для личного потребления. Установлено, что молодой человек состоит на учете у врача-нарколога.

Судом молодой человек признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере».

Читайте также:
В Перми вынесен приговор группе наркодилеров-иностранцевМальчик с редчайшим заболеванием отмечает свой первый год жизни благодаря пермякамПермский автодилер и «ГАЗ» разрешили спор вокруг товарного знака
#Общество#Пермь#Наркотики#Наркоман
Подпишитесь
В Перми безработную осудили за попытку поджечь военкомат
Сегодня, 05:57
Жители Прикамья видели в небе неизвестный беспилотник
Сегодня, 04:18
Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли
Сегодня, 03:18
Мошенники вновь притворяются кем-то другим и обманывают пожилых пермяков
Сегодня, 03:44
Названы пять мест для безопасного отдыха на водоемах Прикамья
Сегодня, 04:16
В Прикамье с 1 июля вырастут цены на коммунальные услуги
Сегодня, 05:58