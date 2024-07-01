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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Пермские «Стальные тигры» обыграли «Уральские молнии» из Екатеринбурга

Пермяки обыграли екатеринбуржцев в американский футбол

1 июля 2024, 11:37
Фото: группа ВК Стальные Тигры | Американский футбол Пермь

Пермские «Стальные тигры» обыграли «Уральские молнии» из Екатеринбурга

Следующая игра пермских футболистов состоится через месяц.

Пермская команда по американскому футболу «Стальные тигры» 29 июня провела встречу с екатеринбургскими «Уральскими молниями» в рамках группового этапа Первой лиги Всероссийских соревнований по американскому футболу-2024. Пермяки обыграли гостей со счетом 60:8 на домашнем стадионе «Гайва».

Победа над «Уральскими молниями» вывела пермяков на первую строчку в турнирной таблице и обеспечила выход в четвертьфинал группового этапа. Следующая игра пермских футболистов состоится через месяц, 29 июля. Соперник станет известен после группового тура.

Пермский клуб американского футбола «Стальные тигры» был основан в 2010 году и является серебряным призером чемпионата России по американскому футболу 2019 и 2020 годов. А также обладателем Кубка регионов и признан лучшей региональной командой страны и бронзовым призером Чемпионата России 2017 и 2018 годов. В 2022 году клуб стал вторым, а в прошлом, 2023-м был признан Чемпионом в Первой лиге.

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#Спорт#Пермь#Американский футбол#Матч
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