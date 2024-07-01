Пермяки обыграли екатеринбуржцев в американский футбол

Пермский клуб американского футбола «Стальные тигры» был основан в 2010 году и является серебряным призером чемпионата России по американскому футболу 2019 и 2020 годов. А также обладателем Кубка регионов и признан лучшей региональной командой страны и бронзовым призером Чемпионата России 2017 и 2018 годов. В 2022 году клуб стал вторым, а в прошлом, 2023-м был признан Чемпионом в Первой лиге.