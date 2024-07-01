Пермяки стали чаще ходить в рестораны

Кроме того, в январе — мае текущего года оборот розничной торговли в крае составил 310,3 млрд рублей, что на 3,4% выше показателя оборота прошлого года. Объем товарных запасов предприятий розничной торговли на 1 июня составил 47,7 млрд рублей. Что соответствует 43 дням торговли.