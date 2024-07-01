Пермяки стали чаще ходить в рестораны

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
За первые полгода оборот общепита в Пермском крае вышел на сумму 17,2 млрд рублей. По данным Пермьстата, это на 7,4% выше уровня прошлого года.
Кроме того, в январе — мае текущего года оборот розничной торговли в крае составил 310,3 млрд рублей, что на 3,4% выше показателя оборота прошлого года. Объем товарных запасов предприятий розничной торговли на 1 июня составил 47,7 млрд рублей. Что соответствует 43 дням торговли.
Напомним, по данным на январь 2024 года, 15% жителей регулярно посещают рестораны, кафе и бары. За 11 месяцев 2023 года пермяки потратили 33,4 млрд рублей только на общепит.