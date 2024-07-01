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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Оборот общепита в Пермском крае вырос на 7,4%

Пермяки стали чаще ходить в рестораны

1 июля 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney

Оборот общепита в Пермском крае вырос на 7,4%

Показатели оборота Пермского общепита за полгода выросли на 17,2 млрд рублей. Как сообщают в Пермьстате, это на 7,4% выше уровня цен прошлого года.

За первые полгода оборот общепита в Пермском крае вышел на сумму 17,2 млрд рублей. По данным Пермьстата, это на 7,4% выше уровня прошлого года.

Кроме того, в январе — мае текущего года оборот розничной торговли в крае составил 310,3 млрд рублей, что на 3,4% выше показателя оборота прошлого года. Объем товарных запасов предприятий розничной торговли на 1 июня составил 47,7 млрд рублей. Что соответствует 43 дням торговли.

Напомним, по данным на январь 2024 года, 15% жителей регулярно посещают рестораны, кафе и бары. За 11 месяцев 2023 года пермяки потратили 33,4 млрд рублей только на общепит.

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#Пермь#Рестораны перми#Общепит#Рестораны
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