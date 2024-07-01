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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на руднике «Уралкалия»

Пострадавшие на руднике «Уралкалия» в Соликамске продолжают лечение в Перми

1 июля 2024, 10:32

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на руднике «Уралкалия»

ЧП случилось в ночь на 26 июня.

Состояние двух пострадавших на руднике «Уралкалия» в Соликамске не изменилось, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. В пятницу, 28 июня, было известно, что пациенты находятся в тяжелом состоянии. На протяжении этих дней им оказывается необходимая медицинская помощь в ожоговом отделении клинической больницы имени Гринберга в Перми.

В ночь на среду, 26 июня, в шахте ПАО «Уралкалий» воспламенился метан во время производства горных работ. Пострадали два человека — они получили термические ожоги. В СУ СК России по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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#Происшествия#Пермь#Уралкалий#Шахта#Соликамск#Минздрав#ЧП на руднике в Соликамске
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