Пострадавшие на руднике «Уралкалия» в Соликамске продолжают лечение в Перми

В ночь на среду, 26 июня, в шахте ПАО «Уралкалий» воспламенился метан во время производства горных работ. Пострадали два человека — они получили термические ожоги. В СУ СК России по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).