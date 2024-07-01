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Posted 1 июля, 13:54

Published 1 июля, 13:54

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Россиянам представят новые льготы

Повышение зарплаты и увеличение пенсионных выплат — что ждет россиян в июле 2024

1 июля 2024, 13:54
Фото: 1MI
Россиянам представят новые льготы
Узнайте, какие льготные нововведения и прибавки государство выпустит уже в середине лета. Подробнее — в материале Properm.
Сюжет
Льготы

С 1 июля некоторые граждане попали под новые льготные условия и денежные выплаты. При этом россияне столкнулись и с отменой важных госпрограмм. Мы выяснили, какие изменения окажутся наиболее существенными для населения страны.

Отмена льготной ипотеки

Государственной программой займа на покупку недвижимости в последние годы воспользовались миллионы россиян. Из-за своей популярности стоимость первичного жилья значительно выросла, поэтому властями было принято решение о ее отмене.

Таким образом с 1 июля все категории граждан больше не могут оформить ипотеку под 8% годовых.

Увеличение пенсионных выплат

Российские пенсионеры в возрасте от 80 лет включительно смогут получить в 2024 году прибавку к своему пособию.

Пенсионеры старше 80 лет смогут получить 16 268 рублейПенсионеры старше 80 лет смогут получить 16 268 рублей
Пенсионеры старше 80 лет смогут получить 16 268 рублей
Фото: Изображение Midjourney

Выплата составит 16 268 рублей. Также индексацию смогут получить пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность. Они получат перерасчет за все годы работы.

Повышение цен на ЖКХ

В России увеличатся тарифы жилищно-коммунальных услуг. В последний раз их стоимость повышалась два года назад.

С 1 июля размер расходов россиян на услуги ЖКХ увеличится примерно на 9,8%. При этом данный показатель может еще немного увеличиться в некоторых регионах страны.

Банки будут возмещать убытки

После 24 июля банки начнут отдавать обратно средства клиентам, которые стали жертвами мошенников.

Но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Например, вам вернут деньги в том случае, если сам банк не заместит аферу с вашими счетами.

Комиссия на микрозаймы

Комиссия за погашение микрокредита составит 0,5%Комиссия за погашение микрокредита составит 0,5%
Комиссия за погашение микрокредита составит 0,5%
Фото: 1MI

Банковская система «Мир» с июля 2024 года вводит комиссию за погашение микрокредитования. Операция дополнительных выплат составит 0,5%. Эти условия сохранятся для всех видов карт.

Новые правила расчета накопительной пенсии

С июля пожилые россияне смогут получать накопительную пенсию в том случае, если пособие не превышает 10% от прожиточного минимума в стране — то есть, 13 290 рублей.

Повышение зарплаты

Некоторые категории россиян станут получать прибавки к заработной плате. К ним относятся работники медицинских учреждений, учителя и их руководители.

Новые коэффициенты риска по кредитам

С 1 июля россиянам будет сложнее взять кредитС 1 июля россиянам будет сложнее взять кредит
С 1 июля россиянам будет сложнее взять кредит
Фото: Изображение Midjourney

Также с 1 июля жителям страны будет сложнее взять кредит. Те граждане, которые отдают на погашение долгов более половины дохода, скорее всего получат отказы.

Такая мера связана с повышением надбавок по автокредитам от ЦБ РФ.

Повышение размера госпошлины за загранпаспорт

Теперь за оформление документа, разрешающего выезд за границу, нужно будет отдать 6000 рублей. На ребенка придется потратить 3000 рублей.

Данные цены действуют на паспорт нового образца, выдающегося сроком на 10 лет.

Отмена комиссии за оплату ЖКХ

Уже с июля этого года россияне смогут не платить комиссию за оплату ЖКУ. Однако такое право получат не все категории граждан.

Льготой смогут воспользоваться пенсионеры, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей, члены семьи погибших участников боевых действий и инвалиды.

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#Виктория Оврамец#Льготы#Жкх#Ипотека#Повышение зарплаты#Увеличение пенсий
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