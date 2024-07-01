Повышение зарплаты и увеличение пенсионных выплат — что ждет россиян в июле 2024

Posted 1 июля, 13:54
Published 1 июля, 13:54
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
С 1 июля некоторые граждане попали под новые льготные условия и денежные выплаты. При этом россияне столкнулись и с отменой важных госпрограмм. Мы выяснили, какие изменения окажутся наиболее существенными для населения страны.
Государственной программой займа на покупку недвижимости в последние годы воспользовались миллионы россиян. Из-за своей популярности стоимость первичного жилья значительно выросла, поэтому властями было принято решение о ее отмене.
Таким образом с 1 июля все категории граждан больше не могут оформить ипотеку под 8% годовых.
Российские пенсионеры в возрасте от 80 лет включительно смогут получить в 2024 году прибавку к своему пособию.
Выплата составит 16 268 рублей. Также индексацию смогут получить пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность. Они получат перерасчет за все годы работы.
В России увеличатся тарифы жилищно-коммунальных услуг. В последний раз их стоимость повышалась два года назад.
С 1 июля размер расходов россиян на услуги ЖКХ увеличится примерно на 9,8%. При этом данный показатель может еще немного увеличиться в некоторых регионах страны.
После 24 июля банки начнут отдавать обратно средства клиентам, которые стали жертвами мошенников.
Но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Например, вам вернут деньги в том случае, если сам банк не заместит аферу с вашими счетами.
Банковская система «Мир» с июля 2024 года вводит комиссию за погашение микрокредитования. Операция дополнительных выплат составит 0,5%. Эти условия сохранятся для всех видов карт.
С июля пожилые россияне смогут получать накопительную пенсию в том случае, если пособие не превышает 10% от прожиточного минимума в стране — то есть, 13 290 рублей.
Некоторые категории россиян станут получать прибавки к заработной плате. К ним относятся работники медицинских учреждений, учителя и их руководители.
Также с 1 июля жителям страны будет сложнее взять кредит. Те граждане, которые отдают на погашение долгов более половины дохода, скорее всего получат отказы.
Такая мера связана с повышением надбавок по автокредитам от ЦБ РФ.
Теперь за оформление документа, разрешающего выезд за границу, нужно будет отдать 6000 рублей. На ребенка придется потратить 3000 рублей.
Данные цены действуют на паспорт нового образца, выдающегося сроком на 10 лет.
Уже с июля этого года россияне смогут не платить комиссию за оплату ЖКУ. Однако такое право получат не все категории граждан.
Льготой смогут воспользоваться пенсионеры, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей, члены семьи погибших участников боевых действий и инвалиды.