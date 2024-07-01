properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Росавиация начнет требовать деньги с авиакомпаний за ремонт аэродромов

1 июля 2024, 16:00
Росавиация планирует начать сбор средств с авиакомпаний на капитальный ремонт аэродромов с августа 2024 года. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, инициативу одобрили в ФАС. Система финансирования ранее уже обсуждалась — за счет повышения ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на 150 рублей.

Ядров отметил, что увеличение сборов за аэронавигацию не должно привести к существенному удорожанию авиабилетов. Инициатива подразумевает рост тарифа на 37% для полетов внутри страны и на 100%— для полетов заграницей, пишет runews24.ru.

Первый аэродром, который планируется профинансировать, это Чебоксары.

Отметим, что в настоящее время в России числится 228 аэродромов, через шесть лет их количество увеличится. При этом капремонта и реконструкции требуют более сотни аэродромов.

Подпишитесь
В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада
Сегодня, 12:50
Сначала жара, потом прохлада. Какого июля ожидать жителям Пермского края
Сегодня, 09:51
Пермская краевая музыкальная школа начала прием заявлений
Сегодня, 10:10
В Перми ушел из жизни 47-летний хирург и врач санавиации Алексей Рыжаков
Сегодня, 11:02
Пермяки стали чаще ходить в рестораны
Сегодня, 11:23
Фотофакт. Здание бывшего ВКИУ в Перми сносят под строительство четырехзвездочной гостиницы
Сегодня, 09:14