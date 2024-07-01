Росавиация начнет требовать деньги с авиакомпаний за ремонт аэродромов

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 17:53
По его словам, инициативу одобрили в ФАС. Система финансирования ранее уже обсуждалась — за счет повышения ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на 150 рублей.
Ядров отметил, что увеличение сборов за аэронавигацию не должно привести к существенному удорожанию авиабилетов. Инициатива подразумевает рост тарифа на 37% для полетов внутри страны и на 100%— для полетов заграницей, пишет runews24.ru.
Первый аэродром, который планируется профинансировать, это Чебоксары.
Отметим, что в настоящее время в России числится 228 аэродромов, через шесть лет их количество увеличится. При этом капремонта и реконструкции требуют более сотни аэродромов.