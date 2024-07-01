Сначала жара, потом прохлада. Какого июля ожидать жителям Пермского края

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Первая декада июля в Прикамье будет очень жаркой и преимущественно сухой, а также может стать самой теплой с 1988 года.
Уже со среды, 3 июля, на большей части Пермского края днем будет жарче +30˚, а 4–5 июля до +33…+35˚. На погоду будет влиять формирование устойчивого высотного гребня над Европейской территорией России с постепенным смещением на Урал. За декаду может пройти 6-8 дней с температурой выше +30˚.
В начале второй декады высотный гребень может разрушиться. Ожидается серия арктических вторжений, которые компенсируют тепло первой половины месяца. Вторая и третья декады июля будут на 1-2˚ холоднее нормы, однако сильного избытка осадков не ожидается. В ГИС-центре ПГНИУ со ссылкой на данные ансамбля EPS сообщают, что разрушение гребня не будет столь резким и тепло сохранится до середины июля.
В среднем за весь месяц прогнозируется температура воздуха на 1˚ выше нормы. Количество осадков составит 60-80% от нормы, однако оно будет немного больше уровня 2023 года.