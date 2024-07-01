Сначала жара, потом прохлада. Какого июля ожидать жителям Пермского края

В начале второй декады высотный гребень может разрушиться. Ожидается серия арктических вторжений, которые компенсируют тепло первой половины месяца. Вторая и третья декады июля будут на 1-2˚ холоднее нормы, однако сильного избытка осадков не ожидается. В ГИС-центре ПГНИУ со ссылкой на данные ансамбля EPS сообщают, что разрушение гребня не будет столь резким и тепло сохранится до середины июля.