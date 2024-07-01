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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, какая погода ждет пермяков в июле

Сначала жара, потом прохлада. Какого июля ожидать жителям Пермского края

1 июля 2024, 09:51
Фото: unsplash.com

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, какая погода ждет пермяков в июле

В среднем за весь месяц температура воздуха будет слегка выше нормы.

Первая декада июля в Прикамье будет очень жаркой и преимущественно сухой, а также может стать самой теплой с 1988 года.

Уже со среды, 3 июля, на большей части Пермского края днем будет жарче +30˚, а 4–5 июля до +33…+35˚. На погоду будет влиять формирование устойчивого высотного гребня над Европейской территорией России с постепенным смещением на Урал. За декаду может пройти 6-8 дней с температурой выше +30˚.

В начале второй декады высотный гребень может разрушиться. Ожидается серия арктических вторжений, которые компенсируют тепло первой половины месяца. Вторая и третья декады июля будут на 1-2˚ холоднее нормы, однако сильного избытка осадков не ожидается. В ГИС-центре ПГНИУ со ссылкой на данные ансамбля EPS сообщают, что разрушение гребня не будет столь резким и тепло сохранится до середины июля.

В среднем за весь месяц прогнозируется температура воздуха на 1˚ выше нормы. Количество осадков составит 60-80% от нормы, однако оно будет немного больше уровня 2023 года.

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