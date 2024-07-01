Стал известен самый популярный вуз Перми. Поступить туда сложнее, чем в Москву

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, какой вуз краевой столицы является самым популярным. В эфире «Эха Перми» она отметила, что лидером по приему абитуриентов является Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ).
По словам министра, в Педагогическом университете с первого раза заполняются все бюджетные места. Абитуриентов, желающих поступить на педагогическую специальность, очень много, поэтому и проходной балл довольно высокий — даже выше, чем в других регионах. Власти Пермского края видят здесь проблему, ведь многие уезжают поступать туда, где проще.
«Ну почему, например, чтоб поступить в московский вуз, можно средний балл иметь 139, а у нас 179. Мы теряем ребят. Поэтому мы тут тоже восстанавливаем справедливость и делаем все, чтобы ребята могли остаться у нас в Пермском крае, сдав на определенное количество баллов. Это не всегда плохие баллы, это нормальные баллы», — рассказала Раиса Кассина.