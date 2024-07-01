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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Самым популярным вузом Перми стал педагогический университет

Стал известен самый популярный вуз Перми. Поступить туда сложнее, чем в Москву

1 июля 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney

Самым популярным вузом Перми стал педагогический университет

Поступить в пермский пед сложнее, чем в московские вузы.
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ПГГПУ

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, какой вуз краевой столицы является самым популярным. В эфире «Эха Перми» она отметила, что лидером по приему абитуриентов является Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ).

По словам министра, в Педагогическом университете с первого раза заполняются все бюджетные места. Абитуриентов, желающих поступить на педагогическую специальность, очень много, поэтому и проходной балл довольно высокий — даже выше, чем в других регионах. Власти Пермского края видят здесь проблему, ведь многие уезжают поступать туда, где проще.

«Ну почему, например, чтоб поступить в московский вуз, можно средний балл иметь 139, а у нас 179. Мы теряем ребят. Поэтому мы тут тоже восстанавливаем справедливость и делаем все, чтобы ребята могли остаться у нас в Пермском крае, сдав на определенное количество баллов. Это не всегда плохие баллы, это нормальные баллы», — рассказала Раиса Кассина.

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#Образование#Высшее образование#Вузы#Раиса кассина#ПГГПУ#Вуз
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