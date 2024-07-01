Стал известен самый популярный вуз Перми. Поступить туда сложнее, чем в Москву

«Ну почему, например, чтоб поступить в московский вуз, можно средний балл иметь 139, а у нас 179. Мы теряем ребят. Поэтому мы тут тоже восстанавливаем справедливость и делаем все, чтобы ребята могли остаться у нас в Пермском крае, сдав на определенное количество баллов. Это не всегда плохие баллы, это нормальные баллы», — рассказала Раиса Кассина.