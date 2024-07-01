properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга выиграли Первенство России по триатлону

Стали известны победители прошедшего в Перми Первенства России по триатлону

1 июля 2024, 05:10
Фото: пресс-служба министерства спорта Пермского края

Спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга выиграли Первенство России по триатлону

Соревнования проходили в центре города.

Двое спортсменов одержали победу в Первенстве России по триатлону, которое состоялось вчера, 30 июня. В соревнованиях участвовали спортсмены из семи регионов России и Беларуси в возрасте до 23 лет.

Лучший результат среди юношей по сумме трех дистанций у Павла Сорокина из Санкт-Петербурга (55 минут 58,3 секунды), среди девушек лучшей стала Анна Горева (Москва) с результатом 1 час 5 минут и 7 секунд. Триатлон-спорт включает в себя заплыв на открытой воде 750 м, велозаезд на 20 км и бег 5 км.

Фото: пресс-служба министерства спорта Пермского края
Читайте также:
Впервые в истории города в Перми пройдут ночной забег и велогонкаЧто не понравилось спортивным экспертам в Играх БРИКС в Казани? РазборНа проведение первенства РФ по триатлону среди юниоров в Прикамье потратят 214 тысяч
#Спорт#Пермь#Триатлон#Соревнования
Подпишитесь
В Перми безработную осудили за попытку поджечь военкомат
Сегодня, 05:57
Жители Прикамья видели в небе неизвестный беспилотник
Сегодня, 04:18
Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли
Сегодня, 03:18
Мошенники вновь притворяются кем-то другим и обманывают пожилых пермяков
Сегодня, 03:44
Названы пять мест для безопасного отдыха на водоемах Прикамья
Сегодня, 04:16
В Прикамье с 1 июля вырастут цены на коммунальные услуги
Сегодня, 05:58