Стали известны победители прошедшего в Перми Первенства России по триатлону

Лучший результат среди юношей по сумме трех дистанций у Павла Сорокина из Санкт-Петербурга (55 минут 58,3 секунды), среди девушек лучшей стала Анна Горева (Москва) с результатом 1 час 5 минут и 7 секунд. Триатлон-спорт включает в себя заплыв на открытой воде 750 м, велозаезд на 20 км и бег 5 км.