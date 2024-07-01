«Строгановская регата-2024» определила лучших

«Уралкалий» поддерживает взрослый и детско-юношеский спорт, а также мероприятия, направленные на популяризацию физкультуры и здорового образа жизни. «Строгановская регата» проводится в Усолье с 2006 года и является одним из самых масштабных спортивных мероприятий. Водноспортивный праздник ежегодно привлекает множество молодых спортсменов из Пермского края и других регионов, пользуется популярностью у жителей и гостей Березников. Наряду со «Строгановской регатой» «Уралкалий» оказывает поддержку в проведении «Строгановской мили», «Звонов России», а также других массовых и социально-значимых мероприятий.