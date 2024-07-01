properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

«Строгановская регата-2024» определила лучших

«Строгановская регата-2024» определила лучших

1 июля 2024, 12:16
Спортсмены состязались в акватории Камы в пяти классах.

В минувшие выходные, 29–30 июня на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» и в акватории Камы у Усолья при поддержке «Уралкалия» прошли региональные детско-юношеские соревнования по парусному спорту «Строгановская регата».

К участию в гонках заявились около 40 спортсменов в возрасте 8-15 лет на яхтах в пяти классах: «Оптимист», «Кадет», «Луч-радиал», «Луч-мини» и «Ракета». В числе спортсменов-участников состязаний были члены сборной Пермского края, кандидаты в мастера спорта. Соревнования прошли по международным правилам парусных гонок и стали этапом отбора в сборную Пермского края для участия во всероссийских соревнованиях.

Для гостей «Строгановской регаты» на территории историко-архитектурного комплекса были организованы экскурсии, мастер-классы и игровые программы для детей.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» поддерживает взрослый и детско-юношеский спорт, а также мероприятия, направленные на популяризацию физкультуры и здорового образа жизни. «Строгановская регата» проводится в Усолье с 2006 года и является одним из самых масштабных спортивных мероприятий. Водноспортивный праздник ежегодно привлекает множество молодых спортсменов из Пермского края и других регионов, пользуется популярностью у жителей и гостей Березников. Наряду со «Строгановской регатой» «Уралкалий» оказывает поддержку в проведении «Строгановской мили», «Звонов России», а также других массовых и социально-значимых мероприятий.

#Спорт#Новости компаний#Уралкалий
Подпишитесь
В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада
Сегодня, 12:50
Сначала жара, потом прохлада. Какого июля ожидать жителям Пермского края
Сегодня, 09:51
Пермская краевая музыкальная школа начала прием заявлений
Сегодня, 10:10
В Перми ушел из жизни 47-летний хирург и врач санавиации Алексей Рыжаков
Сегодня, 11:02
Пермяки стали чаще ходить в рестораны
Сегодня, 11:23
Фотофакт. Здание бывшего ВКИУ в Перми сносят под строительство четырехзвездочной гостиницы
Сегодня, 09:14