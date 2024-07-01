СВО завершится после выборов в США?

Как заявлял Владимир Зеленский, с февраля 2022 года украинская армия потеряла около 31 тысячи человек. Однако Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал другую оценку по погибшим. Так, с украинская сторона лишилась на порядок больше солдат — цифры находятся в пределах 450 тысячах военных.