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Posted 1 июля, 10:57

Published 1 июля, 10:57

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Новые прогнозы о завершении СВО

СВО завершится после выборов в США?

1 июля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Новые прогнозы о завершении СВО
Политики, эксперты и журналисты дали новые прогнозы об окончании военного конфликта на территории Украины. Подробнее — в материале Properm.

Предвыборная гонка в Соединенных Штатах взбудоражила мировую общественность — от исходов голосования будет зависеть возможность скорого завершения боевых действий в Украине. Так, россияне связывают приход Трампа к власти с окончанием конфликта между двумя государствами. Рассказываем, какие прогнозы выдвигают политики из разных стран и западные журналисты.

Положение дел на сегодняшний день

Сейчас международное сообщество пытается найти верные пути урегулирования российско-украинского конфликта.

На встрече с лидерами западных государств Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с мировыми лидерами в Нью-Йорке высказался о необходимости незамедлительного прекращения огня и скором приходе к мирным переговорам.

Как заявлял Владимир Зеленский, с февраля 2022 года украинская армия потеряла около 31 тысячи человекКак заявлял Владимир Зеленский, с февраля 2022 года украинская армия потеряла около 31 тысячи человек
Как заявлял Владимир Зеленский, с февраля 2022 года украинская армия потеряла около 31 тысячи человек
Фото: 1MI

Гутерриш подчеркнул, что в нынешних условиях и военной обстановке страдает мирное население, поэтому мировое сообщество должно оказать давление на все стороны.

При этом НАТО все еще размещает свои батальонные группы и оружие в соседних странах к России, что вызывает нежелание идти на примирение у наших политиков.

Как заявлял Владимир Зеленский, с февраля 2022 года украинская армия потеряла около 31 тысячи человек. Однако Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал другую оценку по погибшим. Так, с украинская сторона лишилась на порядок больше солдат — цифры находятся в пределах 450 тысячах военных.

Западные СМИ и их прогнозы

Как подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз, украинский лидер признает серьезные потери на фронте, но пока не намерен пойти на мирные переговоры с Россией.

Британский журнал The Economist предполагает, что СВЛ продлится еще примерно пять лет. Киев проиграет войну, а Москва будет измотана.

Мнение Зеленского

27 июня украинский лидер заявил, что из-за больших потерь армии их стране нужно как можно быстрее завершить конфликт.

Новый Саммит мира пройдет в конце осениНовый Саммит мира пройдет в конце осени
Новый Саммит мира пройдет в конце осени
Фото: 1MI

Этому должен поспособствовать план урегулирования боевых действий к новому Саммиту мира, который может состояться в уже в конце осени. Предполагается, что встреча на высшей уровне пройдет в ноябре.

Предположения российских экспертов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что сейчас не стоит ждать окончания военного конфликта. Эксперт объяснил свой тезис тем, что многие влиятельные американцы все еще заинтересованы в продолжении боевых действий.

При этом Соединенные Штаты могут поддерживать Украину не только с помощью госструктур, но и через другие каналы, что может способствовать ослаблению экономики ЕС.

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал работу Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, на котором поднимался вопрос о возможности мирных соглашений с Украиной.

«Спецоперация на Украине завершится не раньше мая 2025 года, а обсуждение формулы мира без подключения в дискуссию России невозможно», — отметил предприниматель.
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#Виктория Оврамец#Украина#Россия#Трамп#Сво#Политики#Военный конфликт
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