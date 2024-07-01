Posted 1 июля, 10:57
Published 1 июля, 10:57
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Предвыборная гонка в Соединенных Штатах взбудоражила мировую общественность — от исходов голосования будет зависеть возможность скорого завершения боевых действий в Украине. Так, россияне связывают приход Трампа к власти с окончанием конфликта между двумя государствами. Рассказываем, какие прогнозы выдвигают политики из разных стран и западные журналисты.
Сейчас международное сообщество пытается найти верные пути урегулирования российско-украинского конфликта.
На встрече с лидерами западных государств Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с мировыми лидерами в Нью-Йорке высказался о необходимости незамедлительного прекращения огня и скором приходе к мирным переговорам.
Гутерриш подчеркнул, что в нынешних условиях и военной обстановке страдает мирное население, поэтому мировое сообщество должно оказать давление на все стороны.
При этом НАТО все еще размещает свои батальонные группы и оружие в соседних странах к России, что вызывает нежелание идти на примирение у наших политиков.
Как заявлял Владимир Зеленский, с февраля 2022 года украинская армия потеряла около 31 тысячи человек. Однако Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал другую оценку по погибшим. Так, с украинская сторона лишилась на порядок больше солдат — цифры находятся в пределах 450 тысячах военных.
Как подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз, украинский лидер признает серьезные потери на фронте, но пока не намерен пойти на мирные переговоры с Россией.
Британский журнал The Economist предполагает, что СВЛ продлится еще примерно пять лет. Киев проиграет войну, а Москва будет измотана.
27 июня украинский лидер заявил, что из-за больших потерь армии их стране нужно как можно быстрее завершить конфликт.
Этому должен поспособствовать план урегулирования боевых действий к новому Саммиту мира, который может состояться в уже в конце осени. Предполагается, что встреча на высшей уровне пройдет в ноябре.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что сейчас не стоит ждать окончания военного конфликта. Эксперт объяснил свой тезис тем, что многие влиятельные американцы все еще заинтересованы в продолжении боевых действий.
При этом Соединенные Штаты могут поддерживать Украину не только с помощью госструктур, но и через другие каналы, что может способствовать ослаблению экономики ЕС.
Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал работу Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, на котором поднимался вопрос о возможности мирных соглашений с Украиной.
«Спецоперация на Украине завершится не раньше мая 2025 года, а обсуждение формулы мира без подключения в дискуссию России невозможно», — отметил предприниматель.