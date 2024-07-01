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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Ученые объяснили, почему происходит ежедневная тряска на Марсе

Ученые объяснили, почему происходит ежедневная тряска на Марсе

1 июля 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Ученые считают, что причинами ежедневных трясок на Марсе являются атаки метеоритов.

Исследователи объединили орбитальные снимки и сейсмологические данные, которые были получены с помощью космического оборудования NASA Mars InSight. Таким образом, ученые определили скорость падения метеоритов на Марсе. Исследование было опубликовано в Nature Astronomy, передает newkhakasiya.online.

Ранее с помощью сейсмометра рядом со станцией было зафиксировано шесть метеоритных атак. При вхождении в атмосферу метеориты издают характерный звук, напоминающий стрекот. Сейчас зарегистрировано уже порядка 80 таких сейсмических событий. Исследователи отнесли их к классу очень высокой частоты (VF).

Отмечается, что на нашу планету падает около 17 000 метеоритов в год. Однако человеческий глаз может заметить только самые крупные из них, поскольку основная часть этих космических тел сгорает, попадая в атмосферу Земли.

По размеру и плотности кратеров можно определить возраст различных участков планет. Например, на Венере почти нет кратеров, поскольку поверхность этой планеты постоянно обновляется из-за действующих вулканов. А вот на Луне и Меркурии кратеров очень много. На Марсе зафиксированы как «старые», так и «молодые» регионы.

По данным астрономов, на поверхности Марса ежедневно образуется кратер диаметром в 8 метров и ежемесячно — кратер с 30-метровым диаметром. Сейчас ученые планируют привлечь к поиску новых кратеров на спутниковых снимках и идентификации сейсмических событий искусственный интеллект.

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