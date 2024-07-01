Ученые объяснили, почему происходит ежедневная тряска на Марсе

По размеру и плотности кратеров можно определить возраст различных участков планет. Например, на Венере почти нет кратеров, поскольку поверхность этой планеты постоянно обновляется из-за действующих вулканов. А вот на Луне и Меркурии кратеров очень много. На Марсе зафиксированы как «старые», так и «молодые» регионы.