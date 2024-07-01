Утверждено обвинительное заключение в адрес пермской чиновницы-взяточницы

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из отделов администрации Пермского муниципального округа. Женщина обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Обвиняемая, занимая указанную должность в соответствии с которой должна оказывать консультативную помощь и поддержку малому бизнесу по получению субсидий на развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства, вела данную работу за вознаграждение от предпринимателей.
В частности, чиновница за деньги одному из них оказала содействие в подготовке бизнес-плана для получения гранта «Семейная ферма», во втором случае — проконсультировала соискателя о подготовке пакета документов для проекта «Агростартап». Общая сумма взяток составила 80 тыс. рублей.
Сейчас чиновница обвиняется по чч. 1, 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в том числе совершенное в крупном размере).
Уголовное дело направлено в Пермский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу.
В настоящее время по одному из взяткодателей правоохранительными органами проводится процессуальная проверка.