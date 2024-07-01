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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Утверждено обвинительное заключение в адрес пермской чиновницы-взяточницы

Утверждено обвинительное заключение в адрес пермской чиновницы-взяточницы

1 июля 2024, 14:42
Фото: properm.ru
Деньги женщина собирала за выполнение своих непосредственных обязанностей.

Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из отделов администрации Пермского муниципального округа. Женщина обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обвиняемая, занимая указанную должность в соответствии с которой должна оказывать консультативную помощь и поддержку малому бизнесу по получению субсидий на развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства, вела данную работу за вознаграждение от предпринимателей.

В частности, чиновница за деньги одному из них оказала содействие в подготовке бизнес-плана для получения гранта «Семейная ферма», во втором случае — проконсультировала соискателя о подготовке пакета документов для проекта «Агростартап». Общая сумма взяток составила 80 тыс. рублей.

Сейчас чиновница обвиняется по чч. 1, 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в том числе совершенное в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу.

В настоящее время по одному из взяткодателей правоохранительными органами проводится процессуальная проверка.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Коррупция
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