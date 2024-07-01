В ФКУ Упрдор «Прикамье» назвали причину пробок на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В ФКУ Управлении дорог «Прикамье» рекомендуют объезжать участок трассы Пермь—Екатеринбург в районе посёлка Ергач по другим дорогам. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В эти выходные на данном участке образовалась пробка протяженностью в 16 км. Причиной тому стал ремонт автодороги. В учреждении просят водителей отнестись с вниманием к данной ситуации, поскольку без пробок строительство автодороги невозможно.