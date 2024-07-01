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В ФКУ Упрдор «Прикамье» назвали причину пробок на трассе Пермь — Екатеринбург

В ФКУ Упрдор «Прикамье» назвали причину пробок на трассе Пермь — Екатеринбург

1 июля 2024, 11:09
Фото: 1MI
Водителям рекомендуется выбирать объездные пути.

В ФКУ Управлении дорог «Прикамье» рекомендуют объезжать участок трассы Пермь—Екатеринбург в районе посёлка Ергач по другим дорогам. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В эти выходные на данном участке образовалась пробка протяженностью в 16 км. Причиной тому стал ремонт автодороги. В учреждении просят водителей отнестись с вниманием к данной ситуации, поскольку без пробок строительство автодороги невозможно.

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#Прикамье#Пробка#Ергач#Ремонт автодороги#ФКУ Управление дорог#Комсомольская правда
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