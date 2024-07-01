В Кудымкаре завтра простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Завтра, 2 июля, в Кудымкаре проведут в последний путь погибшего в ходе СВО 39-летнего контрактника. Об этом в официальном паблике сообщает администрация мунициального округа.
Антон Копытов родился в селе Елога Юрлинского района 8 сентября 1984 года. Учился в Елогской средней общеобразовательной школе. До мая этого года работал вахтовым методом.
В мае 2024 года подписал контакт и отправился для участия в специальной военной операции. При выполнении задач в июне 2024 года погиб.
Прощание с Антоном Копытовым состоится 2 июля с 12:00 до 13:00 по адресу Кудымкар, ул. Центральная, 1В (прощальный зал в районе городского кладбища).