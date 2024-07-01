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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Кудымкаре 2 июля простятся с погибшим в ходе СВО Антоном Копытовым

В Кудымкаре завтра простятся с погибшим в ходе СВО земляком

1 июля 2024, 12:13
Фото: ВКонтакте/Кудымкарский муниципальный округ

В Кудымкаре 2 июля простятся с погибшим в ходе СВО Антоном Копытовым

Антону Копытову в этом году исполнилось бы 40 лет.

Завтра, 2 июля, в Кудымкаре проведут в последний путь погибшего в ходе СВО 39-летнего контрактника. Об этом в официальном паблике сообщает администрация мунициального округа.

Антон Копытов родился в селе Елога Юрлинского района 8 сентября 1984 года. Учился в Елогской средней общеобразовательной школе. До мая этого года работал вахтовым методом.

В мае 2024 года подписал контакт и отправился для участия в специальной военной операции. При выполнении задач в июне 2024 года погиб.

Прощание с Антоном Копытовым состоится 2 июля с 12:00 до 13:00 по адресу Кудымкар, ул. Центральная, 1В (прощальный зал в районе городского кладбища).

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#Военная операция на Украине#Кудымкар#Сво
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