В Перми безработную осудили за попытку поджечь военкомат

По словам Гребневой, переломным моментом, когда она стала исполнять требования «силовика» стало то, что она неожиданно узнала, что у ее семьи действительно есть просроченный банковский кредит: «19-летняя дочь не сказав мне взяла кредит, ей зачем-то понадобились деньги. А платить было нечем». После этого женщина начала сама набирать банковские займы и переводить деньги мошенникам. Когда ситуация достигла критический точки, «сотрудник» из мессенджера сказал женщине, что если она не пойдет поджигать военкомат, где «находятся враги», то в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.