В Перми безработную осудили за попытку поджечь военкомат

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Дзержинский районный суд признал 42-летнюю безработную пермячку Ирину Гребневу виновной в попытке поджечь здание военкомата Индустриального и Дзержинского районов на ул. Вавилова по требованию собеседника из мессенджера.
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, Гребневу приговорили к полутора годам условного наказания с двумя годами испытательного срока. До вступления приговора в силу женщину освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Женщина попросила суд запретить журналистам фотографировать ее и выкладывать ее изображения в свободный доступ.
Суд также постановил уничтожить вещественные доказательства по делу: стеклянную бутылку из-под минеральной воды «Обуховская», три бутылки из-под скипидара, оранжевые перчатки и другое. Сим-карты, с которых Гребнева вела общение с мошенником будут храниться при уголовном деле.
Как сказал журналисту Properm.ru адвокат Сергей Калкатин, он удовлетворен решением суда и оспаривать его ни он, ни его доверительница не будут.
По словам Гребневой, мошенники ее развели «как всех», позвонили и напугали кредитами. «Самое сложное в этом было то, что на время расследования изъяли двух несовершеннолетних дочерей, они до сих пор в приюте. Трудно, когда ты воспитываешь четверых детей одна, был бы муж жив, такого бы не произошло», — рассказала журналисту Properm.ru Ирина Гребнева.
Поскольку женщина признала вину и раскаялась в содеянном, дело рассматривалось в особом порядке. Государственный обвинитель попросил назначить Гребневой два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Поскольку женщина была обманута мошенниками в мессенджере, следствие квалифицировало ее преступление как покушение на уничтожение имущества (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ). Кроме того, попытка поджечь военкомат рассматривалась как преступление, совершенное в составе группы. В отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении неустановленного лица — подстрекателя, заставившего ее пойти на теракт.
Как мы сообщали ранее, 16 ноября прошлого года Ирину Гребневу отпустили из ИВС и отправили под домашний арест. При попытке поджечь военкомат Дзержинского и Индустриального района 14 ноября поздно полиция задержала ее между девятью и десятью вечера. Женщина пришла на ул. Вавилова, 4 с бутылкой зажигательной смеси и хотела метнуть ее в здание, но не смогла. За этим занятием ее и задержали полицейские.
Известно, что ей писали в мессенджер анонимные пользователи, представлявшиеся «сотрудниками ФСБ» и пугали, требуя совершить теракт. Кроме того, они принудили пермячку взять кредит на сумму порядка 800 тыс. рублей, которые она перевела мошенникам. Анонимный силовик два месяца терроризировал ее и требовал сжечь личные дела.
По словам Гребневой, переломным моментом, когда она стала исполнять требования «силовика» стало то, что она неожиданно узнала, что у ее семьи действительно есть просроченный банковский кредит: «19-летняя дочь не сказав мне взяла кредит, ей зачем-то понадобились деньги. А платить было нечем». После этого женщина начала сама набирать банковские займы и переводить деньги мошенникам. Когда ситуация достигла критический точки, «сотрудник» из мессенджера сказал женщине, что если она не пойдет поджигать военкомат, где «находятся враги», то в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.
31 мая судья Мотовилихинского районного суда Ольга Шатова признала 72-летнего руководителя народного ансамбля «Калина» ДК «Урал» Андрея Городкова виновным в попытке порчи государственного имущества — несостоявшемся поджоге Мотовилихинского военкомата 21 ноября прошлого года (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ). Пожилому поджигателю назначено два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Прокуратура просила назначить ему реальный срок — 2,5 года колонии общего режима и отправить под амбулаторное наблюдение психиатра.