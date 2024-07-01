В Перми две улицы могут получить имена героев Бородинской битвы

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
В Мотовилихинском и Свердловском районах Перми новые улицы могут получить имена героев Бородинской битвы. Такое предложение поступило в совет по топонимике при администрации города.
Одну из новых улиц в Свердловском районе могут назвать честь майора Алексея Глушкова — кавалера ордена Святой Анны второго и четвертого класса. В 1812 году офицер принимал участие в сражениях при Бородине, Тарутине и Красном, а затем в Заграничных походах русской армии.
Улица в Мотовилихе может получить имя Александра Богуславского, которому за отличие при Бородино было пожаловано золотое оружие с надписью «За храбрость». Некоторое время Богуславский занимал пост главного начальника Уральских горных заводов. За мероприятия по улучшению выпуска орудий и боеприпасов Богуславский был произведен в генерал-лейтенанты, с оставлением в занимаемой им должности.
Кроме того, еще одну новую улицу в Мотовилихинском районе предлагают назвать в честь Александра Городилова, который погиб в прошлом году в ходе СВО.