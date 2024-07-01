В Перми две улицы могут получить имена героев Бородинской битвы

Улица в Мотовилихе может получить имя Александра Богуславского, которому за отличие при Бородино было пожаловано золотое оружие с надписью «За храбрость». Некоторое время Богуславский занимал пост главного начальника Уральских горных заводов. За мероприятия по улучшению выпуска орудий и боеприпасов Богуславский был произведен в генерал-лейтенанты, с оставлением в занимаемой им должности.