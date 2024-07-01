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В Перми две улицы могут получить имена героев Бородинской битвы

В Перми две улицы могут получить имена героев Бородинской битвы

1 июля 2024, 08:46
Фото: properm.ru
Предложения о наименовании новых улиц поступило в пермский совет по топонимике.

В Мотовилихинском и Свердловском районах Перми новые улицы могут получить имена героев Бородинской битвы. Такое предложение поступило в совет по топонимике при администрации города.

Одну из новых улиц в Свердловском районе могут назвать честь майора Алексея Глушкова — кавалера ордена Святой Анны второго и четвертого класса. В 1812 году офицер принимал участие в сражениях при Бородине, Тарутине и Красном, а затем в Заграничных походах русской армии.

Улица в Мотовилихе может получить имя Александра Богуславского, которому за отличие при Бородино было пожаловано золотое оружие с надписью «За храбрость». Некоторое время Богуславский занимал пост главного начальника Уральских горных заводов. За мероприятия по улучшению выпуска орудий и боеприпасов Богуславский был произведен в генерал-лейтенанты, с оставлением в занимаемой им должности.

Кроме того, еще одну новую улицу в Мотовилихинском районе предлагают назвать в честь Александра Городилова, который погиб в прошлом году в ходе СВО.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Сво#Совет по топонимике#Топонимика
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