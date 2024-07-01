В Перми ушел из жизни 47-летний хирург и врач санавиации Алексей Рыжаков

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Перми скончался 47-летний хирург, врач санитарной авиации Алексей Рыжаков. Мужчина умер в минувшую субботу, 29 июня, он не дожил до 48 лет всего полтора месяца, пишет 59.ru.
Коллеги Алексея рассказали журналистам, что у него произошла острая коронарная смерть — она наступает, когда сердце перестанет эффективно функционировать. Почти в 90% случаев острая коронарная смерть вызвана ишемической болезнью сердца.
Алексей Рыжаков работал хирургом и эндоскопистом в городской клинической больнице имени Тверье, куда трудоустроился в 1999 году. Параллельно он работал на санавиации и в частных клиниках. У покойного остались жена и трое детей, младшему нет еще и двух лет. Жена работает медсестрой в отделении эндоскопии. Сам хирург тоже из семьи врачей: отец Павел Серафимович был доцентом на кафедре госпитальной хирургии ПГМУ, мать — неврологом.
Коллеги погибшего организовали церемонию прощания. Она состоится завтра, 2 июля, в 12:00 в актовом зале ГКБ им. Тверье.