В Перми ушел из жизни 47-летний хирург и врач санавиации Алексей Рыжаков

Алексей Рыжаков работал хирургом и эндоскопистом в городской клинической больнице имени Тверье, куда трудоустроился в 1999 году. Параллельно он работал на санавиации и в частных клиниках. У покойного остались жена и трое детей, младшему нет еще и двух лет. Жена работает медсестрой в отделении эндоскопии. Сам хирург тоже из семьи врачей: отец Павел Серафимович был доцентом на кафедре госпитальной хирургии ПГМУ, мать — неврологом.