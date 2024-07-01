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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Фото опубликовано в соцсети 11 лет назад.

В Перми ушел из жизни 47-летний хирург и врач санавиации Алексей Рыжаков

1 июля 2024, 11:02
Фото: личная страница Алексея Рыжакова «ВКонтакте»
Фото опубликовано в соцсети 11 лет назад.

Скончался 47-летний пермский хирург Алексей Рыжаков

У мужчины остались жена и трое детей.

В Перми скончался 47-летний хирург, врач санитарной авиации Алексей Рыжаков. Мужчина умер в минувшую субботу, 29 июня, он не дожил до 48 лет всего полтора месяца, пишет 59.ru.

Коллеги Алексея рассказали журналистам, что у него произошла острая коронарная смерть — она наступает, когда сердце перестанет эффективно функционировать. Почти в 90% случаев острая коронарная смерть вызвана ишемической болезнью сердца.

Алексей Рыжаков работал хирургом и эндоскопистом в городской клинической больнице имени Тверье, куда трудоустроился в 1999 году. Параллельно он работал на санавиации и в частных клиниках. У покойного остались жена и трое детей, младшему нет еще и двух лет. Жена работает медсестрой в отделении эндоскопии. Сам хирург тоже из семьи врачей: отец Павел Серафимович был доцентом на кафедре госпитальной хирургии ПГМУ, мать — неврологом.

Коллеги погибшего организовали церемонию прощания. Она состоится завтра, 2 июля, в 12:00 в актовом зале ГКБ им. Тверье.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь
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