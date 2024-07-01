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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада

В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада

1 июля 2024, 12:50
Фото: из личных архивов родителей воспитанников детского сада №16, город Нытва
Закрытие корпуса объясняют тем, что нет детей.

Родителям воспитанников детского сада в Нытве объявили, что корпус садика закрывают в связи с тем, что нет детей. Мамы и папы не согласны, собрали подписи против, адресовали свое обращение во все инстанции.

Родители воспитанников детского сада №16, посещающие второй корпус (Нытва, ул. Константина Симонова, дом 16) собрали подписи под открытым письмом в защиту своего садика. Как рассказали журналисту Properm.ru, на родительском собрании в июне представители управления образования Нытвенского городского округа, заведующая детским садом №16 сообщили о том, что второй корпус закрывают. Родителям предложили перевести детей в корпус №1, который находится в другом районе города.

«Это причинит огромный дискомфорт детям и родителям, — возмущены авторы открытого письма. — В соответствии с законодательством РФ, все дети имеют равные права на развитие, образование, и здравоохранение. Также не стоит забывать и про шаговую доступность, под которой подразумевают безопасную физическую досягаемость детского сада, находящегося на разумном удалении от дома. 2024 год объявлен Президентом России годом семьи! По всей стране открывают детские сады, а у нас закрывают! Мы бы хотели, чтобы в управлении образования НГО нас услышали. Мы свой выбор сделали, он нас полностью устраивает».

Причина, которую озвучили представители управления образования, — малая наполняемость корпуса, он рассчитан на 18 воспитанников, на данный момент его посещают 10 детей.

Но по словам родителей, на следующий 2024-25 учебный год уже подано пять заявлений о приеме детей в этот корпус, плюс есть многодетные семьи и семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые также хотели бы посещать именно этот корпус детского сада. У них физически не получится возить ребенка в другой район города.

Управление образования Нытвенского городского округа взяло паузу в решении этого вопроса до 2 августа. Родителям не нравится оставаться в «подвешенном» состоянии.

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#Детский мир#Детский сад#Нытва
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