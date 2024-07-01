В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада

Но по словам родителей, на следующий 2024-25 учебный год уже подано пять заявлений о приеме детей в этот корпус, плюс есть многодетные семьи и семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые также хотели бы посещать именно этот корпус детского сада. У них физически не получится возить ребенка в другой район города.