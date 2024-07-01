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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

В Прикамье ищут родственников погибшего мотоциклиста из Екатеринбурга

В Прикамье ищут родственников погибшего мотоциклиста из Екатеринбурга

1 июля 2024, 07:32
Фото: Госавтоинспекция Пермского края
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае ищут родственников и близких погибшего мотоциклиста из Екатеринбурга. Сообщение об этом появилось в группе «Moto59.ru» во ВКонтакте.

В посте идет речь про 39-летнего Рината Шарапова. Мужчина попал в ДТП и погиб. «Ищу родственников или друзей Шарапова Рината Рахимжановича 1985 г.р Территориально живёт в Екатеринбурге. Связь с сотрудниками полиции МО МВД России „Верещагинский“ дислокация с. Сива. Телефон дежурной части 83427721568», — написали в социальных сетях.

По предварительным данным Госавтоинспекции Прикамья, авария произошла 28 июня около 10:45 часов в Сивинском округе, на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь. В направлении Кирова двигался мотоцикл «Хонда» под управлением 39-летнего мужчины. Справа по ходу движения транспортное средство врезалось на металлическое ограждение. Причина инцидента не установлена.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Видео: Госавтоинспекция Пермского края
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