В Прикамье ищут родственников погибшего мотоциклиста из Екатеринбурга

В посте идет речь про 39-летнего Рината Шарапова. Мужчина попал в ДТП и погиб. «Ищу родственников или друзей Шарапова Рината Рахимжановича 1985 г.р Территориально живёт в Екатеринбурге. Связь с сотрудниками полиции МО МВД России „Верещагинский“ дислокация с. Сива. Телефон дежурной части 83427721568», — написали в социальных сетях.