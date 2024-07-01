В Прикамье с 1 июля вырастут цены на коммунальные услуги

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Сегодня, 1 июля 2024 года, в Перми и в Пермском крае изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем рост цен составит 10,2%, при этом максимальный размер индексации сложится в 15,1%.
Электроснабжение в многоквартирных домах с газовыми плитами поднимется в цене на 45 копеек до 5,5 рубля кВт/ч. Стоимость электроэнергии в тех домах, которые оборудованы электроплитами, сложится в 4,07 рубля.
Подорожание коснется и холодного водоснабжения. Цена одного кубометра воды в краевой столице составит 41 рубль 45 копеек, увеличившись на 5 рублей 45 копеек.
Цены на теплоснабжение на территории большей части Перми увеличатся до 267 руб. 76 копеек, составив 2541,81 руб/Гкал. Услуги по вывозу мусора для пермяков подорожают с 108,3 рублей до 118,05 рублей.