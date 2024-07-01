Здание бывшего ВКИУ в Перми сносят под строительство четырехзвездочной гостиницы

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Перми начался снос здания бывшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ), находящегося на ул. Окулова, 4, обратили внимание журналисты Properm.ru.
На этом месте будет располагаться четырехзвездочный гостиничный комплекс вместимостью около 198 комфортабельных номеров, а также фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. Около здания хотят открыть наземную парковку.
В конце мая был заключен контракт с ООО «Стройуниверсал-Парма» на выполнение реконструкции объекта капитального строительства по ул. Окулова, 4, под гостиницу. Ожидается, что отель откроется в 2026 году, на реконструкцию выделено более 2 млрд рублей. Работы должны занять два года и три месяца.