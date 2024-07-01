Здание бывшего ВКИУ в Перми сносят под строительство четырехзвездочной гостиницы

В конце мая был заключен контракт с ООО «Стройуниверсал-Парма» на выполнение реконструкции объекта капитального строительства по ул. Окулова, 4, под гостиницу. Ожидается, что отель откроется в 2026 году, на реконструкцию выделено более 2 млрд рублей. Работы должны занять два года и три месяца.