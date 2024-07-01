Здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы передали Пермскому медуниверситету

Здание расположено по ул. Дружбы, 34, в состав ИПК входят земельный участок, здание и сооружение коммунальной инфраструктуры. Пермский медуниверситет разместит здесь несколько кафедр, два конференц-зала, а также учебный центр для практических и лабораторных занятий. В здании также планируется обустроить спортивный и концертный залы.