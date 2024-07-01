Здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы передали Пермскому медуниверситету

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Офисное одиннадцатиэтажное здание издательско-полиграфического комплекса (ИПК) «Звезда» передано в оперативное управление Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера. Общая площадь имущественного комплекса составляет 6 тыс. 592,2 кв. м.
Здание расположено по ул. Дружбы, 34, в состав ИПК входят земельный участок, здание и сооружение коммунальной инфраструктуры. Пермский медуниверситет разместит здесь несколько кафедр, два конференц-зала, а также учебный центр для практических и лабораторных занятий. В здании также планируется обустроить спортивный и концертный залы.
ИПК «Звезда» был создан 1 июля 1922 года. В течение почти 100 лет он занимался оказанием полиграфических услуг предприятиям Урала (Пермь, Екатеринбург, Челябинск), а также Москвы, Тюмени и других.