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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы передано Пермскому медуниверситету

Здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы передали Пермскому медуниверситету

1 июля 2024, 07:25
Фото: официальная страница ТУ Росимущества в Пермском крае «ВКонтакте»

Здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы передано Пермскому медуниверситету

В здании расположат несколько кафедр, спортивный и концертный залы.

Офисное одиннадцатиэтажное здание издательско-полиграфического комплекса (ИПК) «Звезда» передано в оперативное управление Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера. Общая площадь имущественного комплекса составляет 6 тыс. 592,2 кв. м.

Здание расположено по ул. Дружбы, 34, в состав ИПК входят земельный участок, здание и сооружение коммунальной инфраструктуры. Пермский медуниверситет разместит здесь несколько кафедр, два конференц-зала, а также учебный центр для практических и лабораторных занятий. В здании также планируется обустроить спортивный и концертный залы.

ИПК «Звезда» был создан 1 июля 1922 года. В течение почти 100 лет он занимался оказанием полиграфических услуг предприятиям Урала (Пермь, Екатеринбург, Челябинск), а также Москвы, Тюмени и других.

Пермскому медуниверситету передают офисное здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы
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#Общество#Пермь#Образование#Звезда#Пгму
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