Житель Самарской области украл мобильный телефон у ребенка

Posted 1 июля, 15:03
Published 1 июля, 15:03
Modified 1 июля, 15:09
Updated 1 июля, 15:09
Как пишет volga.news, ребенок потерял свой мобильный телефон, катаясь на велосипеде. Полиция начала уголовное расследование по факту кражи. В апреле 2024 года оператор мобильной связи заметил активное использование утерянного телефона в Самаре.
Полицейские выяснили личность нового владельца аппарата и установили, что он приобрел гаджет в секонд-хенде. Выяснилось, что два жителя Безенчукского района сдали этот телефон в комиссионку. Один из них обменял аппарат на мобильный своего 25-летнего родственника.
Когда полицейские посетили указанного родственника, он признал свою вину и пояснил, что нашел телефон на скамейке детской площадки и хранил его у себя год. Затем он решил обменять его, предполагая, что уже никто не будет искать утраченный смартфон.