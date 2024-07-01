Жители Пермского края первыми в стране увидели «Культурную комедию»

В центре сюжета пермский чиновник Виктор Летаев, курирующий дорожное строительство. Он любит свою деятельность, однако не интересуется ничем остальным. Его основным кредо выступает выражение: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».