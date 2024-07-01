Жители Пермского края первыми в стране увидели «Культурную комедию»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Пермяки первыми в России посмотрели кинокартину «Культурная комедия». В съемках фильма приняли участие такие актеры как Алексей Чадов, Юрий Стоянов и Антон Богданов. В объектив камеры попали достопримечательности Пермского края — природа Губахинского округа, исторический центр Перми, набережная, а также Театр оперы и балета.
Некоторые сцены фильма навевают воспоминания фестивалей 300-летия Перми — «Город встреч», «Ведём себя культурно» и другие. Мероприятия пройдут на главной площади Перми и в этом году.
В центре сюжета пермский чиновник Виктор Летаев, курирующий дорожное строительство. Он любит свою деятельность, однако не интересуется ничем остальным. Его основным кредо выступает выражение: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».
Однако новым вектором региона стали культура и искусство. Для того, чтобы остаться у власти, он должен изучить культурное наследие Прикамья.