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Жители Пермского края первыми в стране увидели «Культурную комедию»

Жители Пермского края первыми в стране увидели «Культурную комедию»

1 июля 2024, 08:08
Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина
Особое внимание в фильме было уделено природе и культурному наследию Пермского края.

Пермяки первыми в России посмотрели кинокартину «Культурная комедия». В съемках фильма приняли участие такие актеры как Алексей Чадов, Юрий Стоянов и Антон Богданов. В объектив камеры попали достопримечательности Пермского края — природа Губахинского округа, исторический центр Перми, набережная, а также Театр оперы и балета.

Некоторые сцены фильма навевают воспоминания фестивалей 300-летия Перми — «Город встреч», «Ведём себя культурно» и другие. Мероприятия пройдут на главной площади Перми и в этом году.

В центре сюжета пермский чиновник Виктор Летаев, курирующий дорожное строительство. Он любит свою деятельность, однако не интересуется ничем остальным. Его основным кредо выступает выражение: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».

Однако новым вектором региона стали культура и искусство. Для того, чтобы остаться у власти, он должен изучить культурное наследие Прикамья.

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#Пермь#Театр оперы и балета#Антон богданов#300-летие Перми#Город Встреч#Культурная комедия#Алексей Чадов#Юрий Стоянов#Губахинский округ#Исторический центр#Ведём себя культурно
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