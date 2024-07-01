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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Пермском крае в небе замечен неизвестный беспилотник

Жители Прикамья видели в небе неизвестный беспилотник

1 июля 2024, 04:18
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае в небе замечен неизвестный беспилотник

Власти отрицают, что подобное происшествие было.

В небе над деревней Мокино Пермского округа местные жители заметили объект, похожий на беспилотник. Об этом сообщает ВЕТТА.

В министерстве безопасности региона сообщили изданию, что информация о дроне в Мокино не поступала в Центр управления в кризисных ситуациях. Однако, в ведомстве предполагают, что объект могли заметить жители деревни Колпашники, где пролетал легкомоторный самолёт.

В мае на пермском заводе «Машиностроитель» прошли учения по реагированию на атаку беспилотных летательных аппаратов. В соцсетях предприятия уточняют, что это было нужно из-за участившихся случаев прилета БПЛА. Беспилотники атакуют и оборонные предприятия.

Во время учений проверили бдительность сотрудников предприятия, их умение действовать в ситуации, когда завод атакуют беспилотники. Также выработан алгоритм, по которому должны действовать экстренные службы завода.

Как проходили учения? Был запущен учебный беспилотник, он в течение получаса находился над заводом, двигался в разных направлениях. Спустя пять минут после появления БПЛА один из сотрудников позвонил в караульную службу. После этого прозвучала учебная тревога.

В соцсетях предприятия уточняют, что для противодействия БПЛА были куплены специальные ружья — их передали подразделению Росгвардии, которое охраняет завод.

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#Происшествия#Военная операция на Украине#Беспилотник#Сво#Беспилотники
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