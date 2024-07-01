Жителям Оренбургской области, чьи дома уничтожил паводок, отказывают в компенсации

Для тех, кто остался без жилья, власти также предоставляют средства на оплату аренды — 10 тыс. рублей для одиноко проживающего человека или 20 тыс. на семью на период до трех месяцев. Тем не менее, за аренду хотя бы однокомнатной квартиры в Оренбурге, судя по текущим предложениям агрегаторов, придется заплатить не менее 20 тыс. рублей.