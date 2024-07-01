Жителям Оренбургской области, чьи дома уничтожил паводок, отказывают в компенсации

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Как сообщает прокуратура Оренбургской области, каждую неделю в правоохранительные органы поступают десятки обращений жителей с требованием выплаты компенсации на имущество, уничтоженное в ходе паводка. Только с 24 по 30 июня в ведомство поступило порядка 70 обращений. В ситуации разобрались журналисты «Новых известий».
По словам старшего помощника прокурора Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Егор Бишель, согласно законодательству, у чиновников есть 30 дней для подготовки ответа на представление надзорного ведомства.
«Представление внесено 25 июня, оно пока не рассмотрено. Защита прав пострадавших от наводнения находится у нас на особом контроле, это наша первоочередная задача», — сказал Бишель.
Детали представления сотрудники прокуратуры смогут раскрыть лишь в конце июля, когда на документ будет готов официальный ответ.
После наводнений в Оренбурге в региональные органы власти поступило большое количество запросов. По официальным данным, органы власти успели рассмотреть 96,15% из более чем 600 тыс. поданных заявлений. Из них 362 417 были утверждены для выплаты, в то время как 215 367 заявлений были отклонены из-за повторной подачи или неправомерных требований.
Это означает, что почти 60% заявителей получили одобрение на получение финансовой помощи. На 25 июня 186 043 человека получили по 10 тыс. рублей, 116 963 человека в зоне затопления получили по 20 тыс. рублей, 12 027 человекам, понесшим ущерб от наводнения, выплатили по 50 тыс., и 44 129 человек, потерявших всё имущество, получили по 100 тыс. рублей.
Размер компенсации, как объяснила замминистра внутренних дел Инна Аверкова, зависит от того, сколько имущества было утрачено. К примеру, если семья потеряла три предмета быта, такие как холодильник, телевизор и кровать, каждый член семьи будет получать по 50 тыс. рублей.
Для тех, кто остался без жилья, власти также предоставляют средства на оплату аренды — 10 тыс. рублей для одиноко проживающего человека или 20 тыс. на семью на период до трех месяцев. Тем не менее, за аренду хотя бы однокомнатной квартиры в Оренбурге, судя по текущим предложениям агрегаторов, придется заплатить не менее 20 тыс. рублей.
«Семьи, чьи дома были затоплены во время наводнения в Оренбурге, Орске и Оренбургском районе, получили компенсации на оплату аренды», — подчеркнули в правительстве. Общая сумма выплат за аренду жилья к 25 июня составила 96 млн 744 тыс. рублей.
Чиновники объявили, что с 3 июня пострадавшие в результате наводнений получили возможность подать заявления на компенсацию для проведения капремонта своего жилья. Эту процедуру можно осуществить на веб-сайте регионального Министерства строительства после того, как межведомственная комиссия утвердит необходимость капитального ремонта для данного дома.
Также оренбуржцам были обещаны компенсации до 75 тысяч рублей за утраченные садовые постройки, при условии официального оформления данных построек. Арендаторы, которые потеряли имущество во время наводнения, но не смогли это доказать, из-за неофициальной регистрации в принадлежащих им домах, также столкнулись с аналогичными проблемами.
Иск о компенсации был подан в суд в интересах нескольких таких семей прокурором, и уже несколько из них были выиграны. Постановления о выплате компенсаций требуют немедленного исполнения, подчеркнули в надзорном органе.
Многие люди, пострадавшие от наводнения, утверждают, что недовольны работой межведомственных комиссий, от которых зависит размер компенсаций, несмотря на наличие всех необходимых документов.
Пострадавшие от наводнения разместили в социальных сетях фотографии своего поврежденного жилья, покрытого плесенью и обрушившегося, указывая на то, что комиссия посчитала их дома пригодными для проживания, что лишает их возможности получить компенсации за утрату имущества.
После обследования приблизительно 9 тыс. домов комиссия заключила, что около 50% зданий нуждаются в капитальном ремонте, в то время как лишь 150 построек признаны не подлежащими восстановлению.
По информации официальных органов власти региона, различия в размере компенсаций за капремонт и полную потерю жилья являются значительными: в первом случае граждане могут получить до 7,5 тыс. рублей за один квадратный метр поврежденной площади, тогда как во втором случае сумма достигает 68 тыс. рублей, однако в соответствии с социальной нормой по законодательству.
Согласно законодательству, компенсации за утрату жилой площади могут быть выплачены в размере 33 кв. м. на одного человека, 42 кв. м. на двоих, или 18 кв. м. на каждого члена семьи, если в семье трое и более человек. Имеющаяся десятикратная разница в размерах выплат заставляет людей бороться за точные формулировки в составленных актах обследования жилья.
Жители, не удовлетворенные выводами комиссий, начали призывать поддержку со стороны СМИ, прокуратуры и депутатов. Последствия наводнений в некоторых случаях настолько серьезны, что ремонт уже не поможет, и такие здания придется сносить.
После того, как фотографии были опубликованы в СМИ, скандал начал нарастать. Под давлением недовольных граждан представители межведомственной комиссии начали повторно осматривать некоторые дома в зоне наводнения, привлекая к работе экспертов и сотрудников прокуратуры. В настоящее время проводятся проверки в СНТ «Энергетик» в районе Берд.
Общее количество жалоб на отсутствие ожидаемых компенсаций привлекло внимание Госдумы. Нижняя палата российского парламента от Оренбуржья Нина Останина обратилась к главе МЧС Александру Куренкову с этим вопросом. Она запросила урегулировать выплаты компенсаций гражданам.
На текущей неделе руководитель МЧС России посетил пострадавшие районы от наводнений и потребовал от представителей местных властей уделить особое внимание оперативному восстановлению жилья, школ и детских садов. Чиновники заверили министра, что первые дома для пострадавших будут переданы к концу октября.
В прокуратуре сомневаются, что исполнители на местах могут быть не очень внимательными и не успеть завершить работы к запланированной дате. По информации представителя областной прокуратуры Егора Бишеля, 25 июня сотрудники правоохранительных органов предупредили руководителя АО «Сельский дом» о необходимости соблюдения федерального законодательства при строительстве жилья для пострадавших от наводнения.
«Он предупрежден о недопустимости нарушения установленных сроков строительства домов», — пояснил собеседник издания. Представитель надзорного органа добавил, что пока нет отчётов о нарушениях в работе строителей, которые были замечены межведомственными комиссиями в Оренбурге. Выданное предупреждение застройщику является профилактической мерой.
За ходом ликвидации последствий наводнения в Оренбургской области будет следить редакция «Новых известий».