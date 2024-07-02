Американец Си Джей Брайс покидает БК «Парма»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Американский защитник Си Джей Брайс уходит из пермского баскетбольного клуба «Парма». Спортсмен продолжит карьеру в другом клубе, в пресс-службе «Пармы» не уточняют, в каком именно.
Контракт на один сезон с Си Джей Брайсом был подписан прошлым летом. За сезон 2023/24 баскетболист стал одним из лучших ассистентов команды. В выездном матче с БК «МИНСК» он совершил рекордные 9 передач, также набрал по 7 и 8 ассистов в играх против ЦСКА и «Енисея». В среднем Си Джей имел 3,4 передачи за игру, за сезон раздал 101 передачу.
Ранее в «Парме» сообщали, что из клуба ушли тяжелый форвард Руслан Абдулбасиров, капитан Александр Платунов, центровой Ричард Соломон и форвард Би Джей Джонсон. В команду на их место пришли новые игроки.