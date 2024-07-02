Американец Си Джей Брайс покидает БК «Парма»

Контракт на один сезон с Си Джей Брайсом был подписан прошлым летом. За сезон 2023/24 баскетболист стал одним из лучших ассистентов команды. В выездном матче с БК «МИНСК» он совершил рекордные 9 передач, также набрал по 7 и 8 ассистов в играх против ЦСКА и «Енисея». В среднем Си Джей имел 3,4 передачи за игру, за сезон раздал 101 передачу.