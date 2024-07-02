properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Защитник «Пармы» Си Джей Брайс переходит в другой клуб

Американец Си Джей Брайс покидает БК «Парма»

2 июля 2024, 09:35
Фото: vk.com/vtbleague

Защитник «Пармы» Си Джей Брайс переходит в другой клуб

Этим летом из команды ушли несколько ключевых игроков.
Сюжет
Парма

Американский защитник Си Джей Брайс уходит из пермского баскетбольного клуба «Парма». Спортсмен продолжит карьеру в другом клубе, в пресс-службе «Пармы» не уточняют, в каком именно.

Контракт на один сезон с Си Джей Брайсом был подписан прошлым летом. За сезон 2023/24 баскетболист стал одним из лучших ассистентов команды. В выездном матче с БК «МИНСК» он совершил рекордные 9 передач, также набрал по 7 и 8 ассистов в играх против ЦСКА и «Енисея». В среднем Си Джей имел 3,4 передачи за игру, за сезон раздал 101 передачу.

Ранее в «Парме» сообщали, что из клуба ушли тяжелый форвард Руслан Абдулбасиров, капитан Александр Платунов, центровой Ричард Соломон и форвард Би Джей Джонсон. В команду на их место пришли новые игроки.

Читайте также:
Американский защитник перешел из «Уралмаша» в «Парму»Из пермской «Пармы» в столичный ЦСКА уходит тяжелый форвардИграл в «Енисее» и за МБА. В «Парму» вернулся защитник Тимофей Якушин
#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
Подпишитесь
Стало известно, кто из звезд приедет в Пермь на фестиваль «Город встреч»
Сегодня, 11:22
Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора
Сегодня, 10:55
Юговским сыроделам вновь отказали в обжаловании проверки налоговой
Сегодня, 08:56
В Перми родителям детей, купающихся в фонтанах, грозит штраф
Сегодня, 10:43
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
Сегодня, 09:01