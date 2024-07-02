Доллар упадет до 50 рублей? Что происходит на рынке иностранной валюты

Россияне находятся в замешательстве — сначала курс доллара значительно повысился, но уже спустя несколько дней рубль укрепился и стоимость иностранной валюты начала падать. В таких условиях непонятно, стоит ли инвестировать свои средства в доллары или же нужно наоборот идти в обменники и сдавать свои накопления западной валюты. Рассказываем, какими мнениями делятся финансовые аналитики и эксперты по денежным операциям.