Доллар упадет до 50 рублей? Что происходит на рынке иностранной валюты

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Россияне находятся в замешательстве — сначала курс доллара значительно повысился, но уже спустя несколько дней рубль укрепился и стоимость иностранной валюты начала падать. В таких условиях непонятно, стоит ли инвестировать свои средства в доллары или же нужно наоборот идти в обменники и сдавать свои накопления западной валюты. Рассказываем, какими мнениями делятся финансовые аналитики и эксперты по денежным операциям.
Как отметили эксперты, в моменте курс доллара упал из-за нескольких факторов. Прежде всего, ситуацию стоит связывать с разницей между импортом и экспортом России, подсчеты которого оказались затруднительными.
Кроме того, из-за тревожных новостей спрос на доллар в последние недели в целом упал. Это как раз и могло повлиять на снижение курса, поясняет аналитик «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. На уменьшение самого спроса повлияло закрытые счетов иностранной валюты физических лиц, которые посчитали такие инвестиции более невыгодными.
Для россиян такая ситуация на финансовым рынке не в новинку. Два года назад доллар упал до 50 рублей, а валютных торгах происходили трудности с оплатой и логистикой импорта.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что в этом году в России может увеличиться инфляция. Это произойдет из-за корректировки курса валюты.
Финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что падение доллара до 50 рублей возможно только при изменении экономических показателей в отношении Соединенных Штатов. Так, на курс иностранной валюты повлияют развитие и эффективность российской экономики.
В нынешних условиях финансового рынка становится очевидно, что России нужно время, чтобы привыкнуть к валютным колебаниям. Однако тенденция по укреплению рубля уже говорит о возможных последствиях для обычных россиян.
Как подчеркнул директор ЦИЭП ЭФ МГУ Олег Буклемишев, увеличение заработной платы и удешевление продуктов не предвидится.
«Никогда, даже в хорошие времена, падение курса доллара не приводило в Российской Федерации к падению цен», — высказался Буклемишев.
Многие россияне привыкли держать свои сбережения в иностранной валюте. При высоких показателях инфляции это стало особенно актуальным в последние несколько лет. Но в актуальных условиях торгов между долларом и рублем эксперты говорят об изменении стратегии инвестиций в доллар.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что обмен наличных денег отныне стал бессмысленным.
«Поскольку доллар и евро торгуются теперь вне биржи, значит, спреды (разница) между котировками покупки и продажи валюты могут быть очень большими, и это будет затруднять продажу и покупку валюты по выгодной вам цене», — подчеркнула Мильчакова.
Александр Потавин отметил, что доллары следует покупать только после ослабления их стоимости. В этом случае инвестиции оправдают себя на долгосрочную перспективу.
Также эксперт посоветовал приобретать доллары тем россиянам, которые планируют отпуск в других странах этим летом.