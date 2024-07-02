Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора

Около двух недель назад в некоторых регионах России произошла вспышка ботулизма. Заболеванием заразились в Москве, Нижегородской, Ярославской областях и других регионах. По данным Минздрава РФ на 20 июня, в стационарах с этим диагнозом находился 301 человек. Как сообщали в ТАСС, на прошлой неделе, 24 июня, 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. В Роспотребнадзоре установили, что источником возникновения ботулизма стала фасоль в вакуумной упаковке, которая неправильно хранилась.