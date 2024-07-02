Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Перми и Пермском крае с начала 2024 года случаев ботулизма зафиксировано не было, ответили на запрос Properm.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Около двух недель назад в некоторых регионах России произошла вспышка ботулизма. Заболеванием заразились в Москве, Нижегородской, Ярославской областях и других регионах. По данным Минздрава РФ на 20 июня, в стационарах с этим диагнозом находился 301 человек. Как сообщали в ТАСС, на прошлой неделе, 24 июня, 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. В Роспотребнадзоре установили, что источником возникновения ботулизма стала фасоль в вакуумной упаковке, которая неправильно хранилась.
Причиной возникновения ботулизма чаще всего становятся некачественные домашние заготовки. Возбудитель болезни — грамположительная палочка Clostridium botulinum — выделяет токсин, который поражает нервную систему человека. Она активизируется только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заражаются после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для размножения палочки.
Храните домашние консервы только в холодильнике. Перед употреблением их в пищу в течение 15-20 минут подвергайте консервы тепловой обработке — кипячение разрушит токсин, если он содержится в заготовках.
Если вы почувствовали себя плохо после употребления домашних консервов или копченостей, немедленно обратитесь к медикам и обязательно сообщите, что вы употребляли консервы в пищу. Не выбрасывайте банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу или окорок — их нужно отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее установить источник недомогания, поставить диагноз и начать правильное решение.