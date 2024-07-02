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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Роспотребнадзоре рассказали пермякам, как защититься от ботулизма

Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора

2 июля 2024, 10:55
Фото: ideogram.ai

В Роспотребнадзоре рассказали пермякам, как защититься от ботулизма

В конце июня несколько сотен россиян находились в больницах с этим диагнозом.

В Перми и Пермском крае с начала 2024 года случаев ботулизма зафиксировано не было, ответили на запрос Properm.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Около двух недель назад в некоторых регионах России произошла вспышка ботулизма. Заболеванием заразились в Москве, Нижегородской, Ярославской областях и других регионах. По данным Минздрава РФ на 20 июня, в стационарах с этим диагнозом находился 301 человек. Как сообщали в ТАСС, на прошлой неделе, 24 июня, 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. В Роспотребнадзоре установили, что источником возникновения ботулизма стала фасоль в вакуумной упаковке, которая неправильно хранилась.

Откуда берется ботулизм

Причиной возникновения ботулизма чаще всего становятся некачественные домашние заготовки. Возбудитель болезни — грамположительная палочка Clostridium botulinum — выделяет токсин, который поражает нервную систему человека. Она активизируется только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заражаются после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для размножения палочки.

Фото: ideogram.ai

Как защитить себя от ботулизма

  1. Не покупайте на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках. Часто их готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима.
  2. Не покупайте у случайных лиц продукт домашнего копчения — крупные окорока и рыбу (особенно опасен толстолобик и другие рыбы, обитающие в придонных слоях воды). При неправильной обработке рыбы споры из ее кишечника легко проникают в толщу мышц.
  3. Не готовьте дома консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, моркови, свеклы, портулака, укропа и рыбы. Данные продукты сложно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.
  4. Не консервируйте продукты с признаками порчи и гнили.
  5. Не уменьшайте количество соли и уксуса, не сокращайте время тепловой обработки, придерживайтесь общепринятой технологии консервации.
  6. Не ешьте консервы из вздувшихся и подозрительных банок.

Что важно помнить

Храните домашние консервы только в холодильнике. Перед употреблением их в пищу в течение 15-20 минут подвергайте консервы тепловой обработке — кипячение разрушит токсин, если он содержится в заготовках.

Если вы почувствовали себя плохо после употребления домашних консервов или копченостей, немедленно обратитесь к медикам и обязательно сообщите, что вы употребляли консервы в пищу. Не выбрасывайте банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу или окорок — их нужно отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее установить источник недомогания, поставить диагноз и начать правильное решение.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Инструкция#Роспотребнадзор#Болезнь#Ботулизм
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