Фестиваль Роберта Рождественского прошел на родине поэта

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:53
Литературные мероприятия были организованы в нескольких городах и селах Алтайского края, включая Косиху, Тальменку, Барнаул, Новоалтайск и Алейск. В числе участников — дочь поэта Екатерина Рождественская, артист театра и кино Дмитрий Певцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и другие. Одним из гостей фестиваля стал Юрий Андресов, представляющий банк «Открытие», пишет inkazan.ru.
Он отметил, что банк поддерживает это литературное событие уже в течение 6 лет и поделился впечатлениями от посещения родины поэта.
«На родине поэта по-настоящему жива та самая душевная сила, которой заряжаешься и с которой живёшь до следующего года», — сказал Юрий Андресов.
Первый день фестиваля начался со встречи с писателями, а вечером прошла презентация книги «Роберт Рождественский: чужой билет» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха», автор — Ксения Рождественская. Мероприятие прошло в концертном зале «Сибирь».
На следующий день, 28 июня, прошли творческие встречи с писателями в библиотеках, а также литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» в Государственной филармонии Алтайского края, где выступили Екатерина Рождественская и симфонический оркестр филармонии.
Фестиваль закончился 29 июня в селе Косиха, где родился Роберт Рождественский. Здесь прошел межрайонный песенный и поэтический фестиваль, а также состоялось выступление Дмитрия Певцова с группой «Певцовъ-оркестр». Артисты исполнили песни к советским кинофильмам на стихи Рождественского. Для посетителей мероприятия работала площадка «Улица Советская».