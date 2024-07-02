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Фестиваль Роберта Рождественского прошел на родине поэта

Фестиваль Роберта Рождественского прошел на родине поэта

2 июля 2024, 09:53
Фото: 1MI
На Алтае прошел фестиваль, посвященный творчеству известного советского поэта Роберта Рождественского. Событие проходило с 27 по 30 июня при поддержке ВТБ и банка «Открытие».

Литературные мероприятия были организованы в нескольких городах и селах Алтайского края, включая Косиху, Тальменку, Барнаул, Новоалтайск и Алейск. В числе участников — дочь поэта Екатерина Рождественская, артист театра и кино Дмитрий Певцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и другие. Одним из гостей фестиваля стал Юрий Андресов, представляющий банк «Открытие», пишет inkazan.ru.

Он отметил, что банк поддерживает это литературное событие уже в течение 6 лет и поделился впечатлениями от посещения родины поэта.

«На родине поэта по-настоящему жива та самая душевная сила, которой заряжаешься и с которой живёшь до следующего года», — сказал Юрий Андресов.

Первый день фестиваля начался со встречи с писателями, а вечером прошла презентация книги «Роберт Рождественский: чужой билет» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха», автор — Ксения Рождественская. Мероприятие прошло в концертном зале «Сибирь».

На следующий день, 28 июня, прошли творческие встречи с писателями в библиотеках, а также литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» в Государственной филармонии Алтайского края, где выступили Екатерина Рождественская и симфонический оркестр филармонии.

Фестиваль закончился 29 июня в селе Косиха, где родился Роберт Рождественский. Здесь прошел межрайонный песенный и поэтический фестиваль, а также состоялось выступление Дмитрия Певцова с группой «Певцовъ-оркестр». Артисты исполнили песни к советским кинофильмам на стихи Рождественского. Для посетителей мероприятия работала площадка «Улица Советская».

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