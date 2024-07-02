Фестиваль Роберта Рождественского прошел на родине поэта

Литературные мероприятия были организованы в нескольких городах и селах Алтайского края, включая Косиху, Тальменку, Барнаул, Новоалтайск и Алейск. В числе участников — дочь поэта Екатерина Рождественская, артист театра и кино Дмитрий Певцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и другие. Одним из гостей фестиваля стал Юрий Андресов, представляющий банк «Открытие», пишет inkazan.ru.