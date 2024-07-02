Фигуранта дела о взятке в 15,8 млн рублей освободили из-под ареста

«СПК-групп» сейчас ведет спор с УАДиТ об оплате работ по контракту на проведение работ по устройству стационарного электрического освещения автомобильной дороги Восточный обход г. Перми на участке км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015 стоимостью 387 млн рублей. По имеющейся информации, взятку с бизнесмена требовали именно за приемку этих работ. Еще зимой 2024 года рассмотрение дела было приостановлено на время проведения экспертизы. В одно дело объединены встречные иски управления и компании Павла Ковыева. УАДиТ пытается доказать, что часть работ не была выполнена, хотя аванс был подрядчику выплатить.