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Фигуранта дела о взятке в 15,8 млн рублей освободили из-под ареста

Фигуранта дела о взятке в 15,8 млн рублей освободили из-под ареста

2 июля 2024, 13:21
Фото: properm.ru
Бывшего директора регионального управления автодорог Андрея Уголькова год назад задержали при получении взятки от подрядчика по госконтракту.

Как стало известно журналисту Properm.ru, следователь СУ СКР по Пермскому краю сегодня вынес постановление об изменении меры пресечения в отношении экс-директора УАДиТ Пермского края Андрея Уголькова. Эту информацию подтвердила и адвокат подследственного Татьяна Зверева. Ранее бывший чиновник находился под домашним арестом, который суд избрал ему впервые в декабре 2023 года. Последний раз срок ареста Уголькову был продлен до 3 июля 2024 года.

По данным редакции от информированных источников в следствии, сейчас расследование находится в активной фазе и вряд ли будет завершено до конца 2024 года. В том числе, опрашиваются связанные с дорожным строительством чиновники, проводятся очные ставки.

Уголькова и бывшего начальника «Горсвета» Игоря Дороднова задержали минувшим летом во время передачи части взятки сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Экс-руководитель «Горсвета» привез деньги на дачу экс-начальнику УАДиТ, передача взятки проходила под контролем силовиков. Сумма более чем на 15,8 млн рублей или 4% от общей стоимости контракта с «СПК-групп» бизнесмена Павла Ковыева предназначалась за беспрепятственную приемку работ и согласование отчетных документов.

«СПК-групп» сейчас ведет спор с УАДиТ об оплате работ по контракту на проведение работ по устройству стационарного электрического освещения автомобильной дороги Восточный обход г. Перми на участке км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015 стоимостью 387 млн рублей. По имеющейся информации, взятку с бизнесмена требовали именно за приемку этих работ. Еще зимой 2024 года рассмотрение дела было приостановлено на время проведения экспертизы. В одно дело объединены встречные иски управления и компании Павла Ковыева. УАДиТ пытается доказать, что часть работ не была выполнена, хотя аванс был подрядчику выплатить.

Проведение обследования суд поручил экспертам ЦНСЭ «ТЕХЭКО», в апреле и июле специалисты проводили визуальный осмотр выполненных «СПК-групп». Однако, из-за того, что представители УАДиТ длительное время не представляли экспертам документацию по выполненным работам, срок экспертизы судом был продлен. Диск с материалами был передан в ЦНСЭ «ТЕХЭКО» в середине мая, следует из материалов арбитражного дела. Сейчас экспертам предстоит провести сверку документов, предоставленных сторонами с реальным объемом работ.

Ранее Игорю Дороднову за посредничество при передаче взятки Пермский районный суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев. Дороднов сразу после задержания заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания по обстоятельством дела.

Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
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