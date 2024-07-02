Фигуранта дела о взятке в 15,8 млн рублей освободили из-под ареста

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Как стало известно журналисту Properm.ru, следователь СУ СКР по Пермскому краю сегодня вынес постановление об изменении меры пресечения в отношении экс-директора УАДиТ Пермского края Андрея Уголькова. Эту информацию подтвердила и адвокат подследственного Татьяна Зверева. Ранее бывший чиновник находился под домашним арестом, который суд избрал ему впервые в декабре 2023 года. Последний раз срок ареста Уголькову был продлен до 3 июля 2024 года.
По данным редакции от информированных источников в следствии, сейчас расследование находится в активной фазе и вряд ли будет завершено до конца 2024 года. В том числе, опрашиваются связанные с дорожным строительством чиновники, проводятся очные ставки.
Уголькова и бывшего начальника «Горсвета» Игоря Дороднова задержали минувшим летом во время передачи части взятки сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Экс-руководитель «Горсвета» привез деньги на дачу экс-начальнику УАДиТ, передача взятки проходила под контролем силовиков. Сумма более чем на 15,8 млн рублей или 4% от общей стоимости контракта с «СПК-групп» бизнесмена Павла Ковыева предназначалась за беспрепятственную приемку работ и согласование отчетных документов.
«СПК-групп» сейчас ведет спор с УАДиТ об оплате работ по контракту на проведение работ по устройству стационарного электрического освещения автомобильной дороги Восточный обход г. Перми на участке км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015 стоимостью 387 млн рублей. По имеющейся информации, взятку с бизнесмена требовали именно за приемку этих работ. Еще зимой 2024 года рассмотрение дела было приостановлено на время проведения экспертизы. В одно дело объединены встречные иски управления и компании Павла Ковыева. УАДиТ пытается доказать, что часть работ не была выполнена, хотя аванс был подрядчику выплатить.
Проведение обследования суд поручил экспертам ЦНСЭ «ТЕХЭКО», в апреле и июле специалисты проводили визуальный осмотр выполненных «СПК-групп». Однако, из-за того, что представители УАДиТ длительное время не представляли экспертам документацию по выполненным работам, срок экспертизы судом был продлен. Диск с материалами был передан в ЦНСЭ «ТЕХЭКО» в середине мая, следует из материалов арбитражного дела. Сейчас экспертам предстоит провести сверку документов, предоставленных сторонами с реальным объемом работ.
Ранее Игорю Дороднову за посредничество при передаче взятки Пермский районный суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев. Дороднов сразу после задержания заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания по обстоятельством дела.