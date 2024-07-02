Главу одного из муниципалитетов Прикамья наказали за не проведённые олимпиады

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Прокуратура Еловского района провела проверку законодательства об образовании при организации первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников. Выявлены нарушения, из-за которых наказаны два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Оказалось, что на школьном и муниципальном этапах по общеобразовательным предметам экология и экономика олимпиады не проводились. Списки жюри утверждены с нарушением сроков, количество членов жюри было не достаточным для утверждения результатов испытаний.
В образовательных учреждениях не сформированы апелляционные комиссии по каждому общеобразовательному предмету, организаторами школьного этапа олимпиады итоговые результаты не выложены на официальном сайте.
По итогам проверки прокурором главе администрации Еловского муниципального округа Антону Чечкину внесено представление, которое удовлетворено, еще один чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности.