Как пермяки жалуются на сервис «Яндекс Такси»

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В последние годы пермяки активно пользуются услугами различных компаний по пассажирским перевозкам. Одним из популярных сервисов и альтернативой классическим таксопаркам можно считать «Яндекс Такси». Агрегатор предлагает жителям поездки по самым разным тарифам.
Однако люди порой высказывают недовольство этой службой — их расстраивает высокий ценник, невежливые водители и состояние автомобилей. Пермяки рассказали, с чем еще столкнулись при заказе машины через приложение.
Отзывы представлены как личные оценки пользователей и не отражают позицию редакции.
Пермячка рассказала об опыте пользования «Яндекс Такси», который ее шокировал. Женщина вызвала автомобиль марки Cherry Tiggo, чтобы доехать от бульвара Гагарина до Ветлужской улицы.
«К нам приехала водитель, которая сама отменила заказ и вышвырнула нас из машины на мороз с инвалидом второй группы, так как у нее сейчас другой заказ. Думаю, все произошло из-за того, что мы попросили убрать ее личные вещи с переднего сиденья, так как мужу с ограниченными возможностями было бы удобнее ехать на этом месте», — написала пермячка.
Женщина подчеркнула, что этот случай испортил ей настроение, а супругу стало плохо из-за повышенного давления.
«Я плачу деньги и даю вам заработать, вы не бесплатно меня везете. И я еще должна это выслушивать и проглатывать?», — отметила пермячка.
С похожей ситуацией столкнулась и другая жительница Перми. Как рассказала женщина, таксист приехал с другой стороны здания, к которому вызывалась машина. После того, как ему было указано на неточность, мужчина остановил машину и приказал пермячке выйти из салона.
«Когда я сказала, что сообщу в службу безопасности такси, он сказал, что все равно ему за это ничего не будет. В другой раз машина остановилась вообще на другой стороне улицы, а это было в центре города, движение было очень активное, рядом ни светофора, ни пешеходного перехода. Я кое-как смогла перебежать дорогу, чуть не угодив под машину», — поделилась пассажирка.
Житель Перми рассказал о проблемах с вызовом такси в приложении. Мужчина подчеркнул, что от такого опыта у него остались лишь негативные эмоции.
«Я заказывал 4 раза такси, и только раз машины были свободны. Причем это произошло в тот момент, когда я не спешил. В других случаях заявку принимали и отклоняли, так как нет свободных машин, ждал минимум 30 минут после заказа! Парадокс в том, что заранее заказ тоже не принимают, получается замкнутый круг», — написал пермяк.
Пользовали «Яндекс Такси» в Перми также отмечают, что цены на поездки стали довольно высокими.
«Такси вышло очень дорогим. Надо было транспортировать две спинки кровати и матрас на расстояние 6 километров. За услуги погрузки пришлось заплатить 840 рублей. Разумеется, что также нужно было помогать грузить, так как вещи довольно объемные. Дополнительно насчитали еще 120 рублей за ожидание при погрузке и выгрузке, потому что водитель долго искал проезд», — рассказала пермячка Екатерина.