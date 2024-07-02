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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Лечение варикоза летом: современные методы и уникальные предложения «Варикоза нет»

Лечение варикоза летом: современные методы и уникальные предложения «Варикоза нет»

2 июля 2024, 04:57
Фото: предоставлено «Варикоза нет»
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В клинике рассказали, как избавиться от варикоза быстро и безболезненно.

Лето — время, когда мы особенно стремимся выглядеть хорошо и чувствовать себя прекрасно. Однако варикозное расширение вен может существенно омрачить радость от жаркого сезона. Варикоз не только портит внешний вид ног, но и приносит множество неприятных симптомов, таких как вздувшиеся вены, отеки, боли и тяжесть, а также является причиной тромбоза вен нижних конечностей. В этот период важно уделить особое внимание своему здоровью, и клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» предлагает уникальные условия для диагностики и лечения варикоза.

Уникальные предложения июля на лечение варикоза

Только до конца июля клиника «Варикоза нет» предлагает комплексную диагностику варикоза вен ног всего за 890 рублей. Это отличная возможность для всех, кто заботится о своем здоровье.

Что включает консультация в клинике «Варикоза нет»?

Консультация хирурга-флеболога в клинике включает:

  • УЗИ вен обеих ног с точной постановкой диагноза;
  • Назначение индивидуальной программы лечения;
  • Ответы на все вопросы о процедурах и восстановлении.

Летние скидки на лечение

Клиника предоставляет скидки до 25% на лазерное лечение варикоза для всех пациентов. Это выгодное предложение поможет сэкономить и получить высококачественное лечение варикоза по доступной цене.

Почему стоит лечить варикоз летом?

Лето — идеальное время для лечения варикоза по нескольким причинам:

  • Подготовка к лету. Летом мы носим короткие юбки и шорты, а лечение варикоза сейчас позволит вам встретить жаркий сезон с красивыми и здоровыми ногами, ведь наша методика лечения позволяет вам быстро восстановиться после процедуры лечения варикоза.
  • Профилактика осложнений. Высокие температуры могут усугубить симптомы варикоза, такие как отеки и боли. Лечение летом поможет избежать осложнений варикоза, таких как тромбоз, который несет непосредственную угрозу жизни.
  • Быстрое восстановление. Современные методы лечения, такие как эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) и склеротерапия, требуют минимального времени на восстановление. Уже на следующий день вы сможете вернуться к обычной жизни, в отличие от классического лечения варикоза хирургическим методом.
Фото: предоставлено «Варикоза нет»

Современные методы лечения в клинике «Варикоза нет»

В клинике «Варикоза нет» используются передовые методы лечения варикозной болезни, которые отличаются высокой эффективностью и минимальной инвазивностью:

  • Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) — быстрая и эффективная процедура, которая занимает всего 40-60 минут и не требует госпитализации.
  • Склеротерапия — прекрасно подходит для удаления сосудистых «звездочек» и мелких варикозных вен.
  • Минифлебэктомия — щадящая операция по удалению варикозных вен через небольшие проколы.

Лазерное лечение варикоза — это лечение за один день. Для процедуры не нужен общий наркоз, и вы сможете вернуться домой в тот же день. Без шрамов, без боли, без варикоза Не упустите возможность позаботиться о своих ногах и наслаждаться летом без варикоза!

В июле в нашей клинике действуют выгодные предложения на диагностику и лечение варикоза:

  • Комплексное флебологическое обследование, прием хирурга-флеболога и УЗИ вен обоих ног всего за 890 рублей, вместо 2 000 рублей*.

  • Скидки на лазерное лечение варикоза июле до 25%. При лечении дарим подарки — комплекс анализов, компрессионный трикотаж, проживание иногородним уже включены в стоимость.*

    Записывайтесь на прием по телефону +7 (342) 254-02-01 или на сайте.

Фото: предоставлено «Варикоза нет»

Клиника «Варикоза нет»

Пермь, ул. Екатерининская, 141

Лицензия Л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017 г.

*Акция действует до 31.07.2024 г. при условии прохождения лазерного лечения. Подробности узнавайте у администратора клиники.

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