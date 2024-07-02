Лечение варикоза летом: современные методы и уникальные предложения «Варикоза нет»

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Лето — время, когда мы особенно стремимся выглядеть хорошо и чувствовать себя прекрасно. Однако варикозное расширение вен может существенно омрачить радость от жаркого сезона. Варикоз не только портит внешний вид ног, но и приносит множество неприятных симптомов, таких как вздувшиеся вены, отеки, боли и тяжесть, а также является причиной тромбоза вен нижних конечностей. В этот период важно уделить особое внимание своему здоровью, и клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» предлагает уникальные условия для диагностики и лечения варикоза.
Только до конца июля клиника «Варикоза нет» предлагает комплексную диагностику варикоза вен ног всего за 890 рублей. Это отличная возможность для всех, кто заботится о своем здоровье.
Консультация хирурга-флеболога в клинике включает:
Клиника предоставляет скидки до 25% на лазерное лечение варикоза для всех пациентов. Это выгодное предложение поможет сэкономить и получить высококачественное лечение варикоза по доступной цене.
Лето — идеальное время для лечения варикоза по нескольким причинам:
В клинике «Варикоза нет» используются передовые методы лечения варикозной болезни, которые отличаются высокой эффективностью и минимальной инвазивностью:
Лазерное лечение варикоза — это лечение за один день. Для процедуры не нужен общий наркоз, и вы сможете вернуться домой в тот же день. Без шрамов, без боли, без варикоза Не упустите возможность позаботиться о своих ногах и наслаждаться летом без варикоза!
В июле в нашей клинике действуют выгодные предложения на диагностику и лечение варикоза:
Комплексное флебологическое обследование, прием хирурга-флеболога и УЗИ вен обоих ног всего за 890 рублей, вместо 2 000 рублей*.
Скидки на лазерное лечение варикоза июле до 25%. При лечении дарим подарки — комплекс анализов, компрессионный трикотаж, проживание иногородним уже включены в стоимость.*
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Клиника «Варикоза нет»
Пермь, ул. Екатерининская, 141
Лицензия Л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017 г.
*Акция действует до 31.07.2024 г. при условии прохождения лазерного лечения. Подробности узнавайте у администратора клиники.