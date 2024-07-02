Магнитные бури обрушатся на Прикамье

Ученые из Института космических исследований сообщают, что в июле на планету вновь обрушатся магнитные бури. Во время этого явления заряженные частицы испускаются от Солнца к Земле. Возмущения магнитного поля провоцируют плохое самочувствие и проблемы с техникой в разных частях мира. Редакция Properm выяснила, как справиться с влияниям магнитных колебаний и когда стоит ожидать новые солнечные вспышки.