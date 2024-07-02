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Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Россияне столкнутся с воздействием магнитных бурь

Магнитные бури обрушатся на Прикамье

2 июля 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
Россияне столкнутся с воздействием магнитных бурь
Магнитные колебания Земли усилятся в июле. Рассказываем, в какие дни ученые прогнозируют бури и как справиться с тяжелыми последствиями солнечных вспышек жителям Прикамья.

Ученые из Института космических исследований сообщают, что в июле на планету вновь обрушатся магнитные бури. Во время этого явления заряженные частицы испускаются от Солнца к Земле. Возмущения магнитного поля провоцируют плохое самочувствие и проблемы с техникой в разных частях мира. Редакция Properm выяснила, как справиться с влияниям магнитных колебаний и когда стоит ожидать новые солнечные вспышки.

Когда будут магнитные бури?

Солнечные вспышки обрушатся на Землю уже в начале июля. При этом сила колебаний не поднимется выше 5 баллов.

С 1 по 3 июля магнитосфера будет характеризоваться силой 3,5 балла. Она не скажется на самочувствии людей и сбоях техники.

С 14 по 16 июля магнитные бури также не поднимутся выше 3,5 баллов.

28 июля россияне столкнутся с возмущениями магнитного поля в 5 баллов. Согласно международной классификации, этот показатель оценивается как слабая магнитная буря. Во время нее люди почувствуют слабость, а важные приборы могут выходить из строя.

На кого повлияют магнитные бури?

В группе риска во время влияния солнечных вспышек находятся метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями и нервными расстройствами.

В период активного воздействия возмущений магнитного поля важно следить за актуальными данными о силе бурьВ период активного воздействия возмущений магнитного поля важно следить за актуальными данными о силе бурь
В период активного воздействия возмущений магнитного поля важно следить за актуальными данными о силе бурь
Фото: Изображение Midjourney

Они столкнутся с мигренями, усталостью, изменениями сна, эмоциональными нарушениями, гипертонией и гипотонией. В это время особенно важно следить за своим состоянием и здоровьем.

Также магнитные бури могут влиять на поломки техники. Например, из строя выходят навигационные системы, электрические сети и радиосвязь.

Как обезопасить себя во время магнитных бурь?

В период активного воздействия возмущений магнитного поля важно следить за актуальными данными о силе бурь, чтобы знать, в какие дни стоит обращать внимание на состояние здоровья.

Так, во время магнитных бурь рекомендуется употреблять большое количество воды. Это будет способствовать предотвращению негативного влияния солнечных вспышек на общее самочувствие человека и регулировать водно-солевой баланс организма.

Метеозависимые люди должны проконсультироваться с врачом о правилах, которые стоит соблюдать при магнитных буряхМетеозависимые люди должны проконсультироваться с врачом о правилах, которые стоит соблюдать при магнитных бурях
Метеозависимые люди должны проконсультироваться с врачом о правилах, которые стоит соблюдать при магнитных бурях
Фото: Изображение Midjourney

Также в период колебаний магнитного поля стоит проводить больше времени на свежем воздухе. Метеозависимым людям помогут прогулки, дыхательные практики, медитации и другие методы релаксации.

В дни активного геомагнитного воздействия следует позаботиться и о своем питании. Употребление жирной, тяжелой, острой и вредной пищи может спровоцировать ухудшения самочувствия.

Кроме того, метеозависимые люди должны проконсультироваться с врачом о правилах, которые стоит соблюдать при магнитных бурях. При себе следует держать все необходимые лекарства для облегчения симптомов хронических заболеваний.

Во время солнечных вспышек нельзя перегружать организм физическими нагрузками. Лучше не проводить важные встречи, отправляться в дальние поездки, заниматься спортом и перерабатывать.

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#Виктория Оврамец#Магнитные бури#Метеозависимость#Солнечные вспышки
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