Медики из Прикамья стали призерами Всероссийского конкурса профмастерства — 2024

Кроме того, стали известны результаты Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» награды была удостоена Марина Воробьева из ФГБУЗ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова» МЗ РФ. Третье место в номинации «За верность профессии» заняла Светлана Силина из ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн».



