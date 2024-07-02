Медики из Прикамья стали призерами Всероссийского конкурса профмастерства — 2024

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Призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства — 2024 стали пять пермских врачей и две медсестры. В номинации «Лучший врач-педиатр» первое место заняла Марина Кобелева из ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница», сообщили в краевом правительстве со ссылкой на Минздрав Прикамья.
Первого места в номинации «Лучший врач-фтизиатр» удостоилась Наталья Иванова из ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр». В номинации «Лучший врач участковый терапевт» третье место получила Лариса Бузмакова из ГБУЗ ПК «Кунгурская больница».
Третье место в номинации «Лучший врач-эндокринолог» получила Ольга Худорожкова из ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница». Награду в специальной номинации «За создание нового метода лечения» получил Дмитрий Штадлер, заведующий отделением нейрохирургии ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4».
Кроме того, стали известны результаты Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» награды была удостоена Марина Воробьева из ФГБУЗ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова» МЗ РФ. Третье место в номинации «За верность профессии» заняла Светлана Силина из ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн».