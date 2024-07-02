«Миска добра»: Пермяки могут помочь бездомным животным в МФЦ

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Сегодня, в Международный день собак, 2 июля, в центрах «Мои Документы» Пермского края стартовала благотворительная акция «Миска добра». Об этом сообщают пресс-службе МФЦ.
Акцию в поддержку бездомных животных запустили во всех филиалах МФЦ Пермского края. Помощь приютам в виде сухого корма, игрушек и мисок для собак можно оставить в любом центре «Мои документы».
Принести подарки для четвероногих в МФЦ можно до 30 июля. Обязательное условие — гуманитарная помощь должна быть новой и в запечатанных фабричных упаковках. Все собранное передадут в региональные приюты Пермского края.
«Международный день собак — хороший повод сделать подарок бездомным животным, которые испытывают острую необходимость в кормах. Это станет ощутимой поддержкой для хвостатых», — отмечают в пресс-службе МФЦ.
Напомним, 2024 год объявлен в МФЦ Пермского края «Годом благотворительности». Ежемесячно в филиалах «Мои Документы» проходят благотворительные акции, направленные на поддержку разных категорий граждан, а также нуждающихся в опеке животных. В рамках проводимых мероприятий любой желающий может оказать посильную помощь тому, кто попал в беду или требует поддержки.
На минувшей неделе в МФЦ завершилась акция «Выздоравливай, малыш», направленная на сбор средств гигиены для детей, оставшихся без попечения родителей и проходящих лечение в больницах. Медикам помогают ухаживать за малышами волонтеры проекта фонда «Дедморозим». Им и будут направлены все собранные вещи.
Ранее в отделениях многофункционального центра также проводился сбор благотворительной помощи для бездомных кошек. Совместными усилиями посетителей и сотрудников МФЦ удалось собрали более 200 кг корма и других нужных вещей для пушистиков. На помощь животным пришли школы, детские сады, коллективы, студенты и многие другие.
Посмотреть адреса многофункциональных центров «Мои Документы», в которых можно оставить гуманитарную помощь, можно на сайте учреждения mfc.permkrai.ru, либо уточнить по тел. 8 800 23 43 275.