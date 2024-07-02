«Миска добра»: Пермяки могут помочь бездомным животным в МФЦ

Напомним, 2024 год объявлен в МФЦ Пермского края «Годом благотворительности». Ежемесячно в филиалах «Мои Документы» проходят благотворительные акции, направленные на поддержку разных категорий граждан, а также нуждающихся в опеке животных. В рамках проводимых мероприятий любой желающий может оказать посильную помощь тому, кто попал в беду или требует поддержки.