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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

скриншот сайта газеты «Шахтер»

Муниципальная газета Гремячинска прекращает свое существование

2 июля 2024, 15:30
скриншот сайта газеты «Шахтер»

В Пермском крае перестает издаваться газета «Шахтер» из Гремячинска

Издатель «Шахтёра» ликвидируется.

В Пермском крае прекратился выпуск гремячинской газеты «Шахтер». Последний номер периодического печатного издания вышел в пятницу, 28 июня. Первым внимание на это обратил портал «ВКурсе».

Учредителем газеты в последние годы являлось АНО «Редакция газеты „Шахтер“. Как сообщила изданию руководитель организации Елена Широких, в настоящее время запущена процедура ликвидации АНО. Вопрос с дальнейшим трудоустройством сотрудников ликвидирующейся организации сейчас решается. Всего в штате газеты в последнее время трудилось четыре человека.

Гремячинская газета издавалась с 1942 года, ранее называлась «Строитель» и «Гремячинский рабочий». Всего за 82 года вышло 11 534 номера газеты.

В 2022 году Гремячинский и Губахинский округа были объединены в Губахинский муниципальный округ с административным центром в Губахе. Здесь продолжает издаваться газета «Уральский шахтер», которая распространяется, в том числе, и в Гремячинске. По информации издания, дальнейшее содержание двух газет в одном муниципальном образовании признано нецелесообразным. После объединения двух территорий в одну в Губахе и Гремячинске была оптимизирована деятельность подконтрольных муниципалитету предприятий и в других сферах.

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#Общество#Газета
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