Муниципальная газета Гремячинска прекращает свое существование

В 2022 году Гремячинский и Губахинский округа были объединены в Губахинский муниципальный округ с административным центром в Губахе. Здесь продолжает издаваться газета «Уральский шахтер», которая распространяется, в том числе, и в Гремячинске. По информации издания, дальнейшее содержание двух газет в одном муниципальном образовании признано нецелесообразным. После объединения двух территорий в одну в Губахе и Гремячинске была оптимизирована деятельность подконтрольных муниципалитету предприятий и в других сферах.