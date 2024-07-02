Муниципальная газета Гремячинска прекращает свое существование

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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В Пермском крае прекратился выпуск гремячинской газеты «Шахтер». Последний номер периодического печатного издания вышел в пятницу, 28 июня. Первым внимание на это обратил портал «ВКурсе».
Учредителем газеты в последние годы являлось АНО «Редакция газеты „Шахтер“. Как сообщила изданию руководитель организации Елена Широких, в настоящее время запущена процедура ликвидации АНО. Вопрос с дальнейшим трудоустройством сотрудников ликвидирующейся организации сейчас решается. Всего в штате газеты в последнее время трудилось четыре человека.
Гремячинская газета издавалась с 1942 года, ранее называлась «Строитель» и «Гремячинский рабочий». Всего за 82 года вышло 11 534 номера газеты.
В 2022 году Гремячинский и Губахинский округа были объединены в Губахинский муниципальный округ с административным центром в Губахе. Здесь продолжает издаваться газета «Уральский шахтер», которая распространяется, в том числе, и в Гремячинске. По информации издания, дальнейшее содержание двух газет в одном муниципальном образовании признано нецелесообразным. После объединения двух территорий в одну в Губахе и Гремячинске была оптимизирована деятельность подконтрольных муниципалитету предприятий и в других сферах.