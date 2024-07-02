Отец двоих детей из Добрянского округа погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сегодня, 2 июля, стало известно о гибели жителя Добрянского района Николая Никифорова. Мужчина родился 16 мая 1986 года в поселке Ярино, в 2002 году окончил среднюю Яринскую школу (9 классов).
В 2004–2005 годах служил в армии, был старшим стрелком в звании рядового. После армии приехал жить в Полазну, работал в разных организациях, таких как УК «Современный дом», ООО «Благоустройство», МБУ «Приоритет». Николай был универсальным мастером.
7 сентября прошлого года мужчина заключил контракт для службы в зоне проведения СВО. Николай Никифоров служил наводчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Военнослужащий погиб 28 октября прошлого года в Красногоровке Донцецкой Народной Республики.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа, у Николая остались двое детей, жена и родители. Прощание состоится в этот четверг, 4 июля, в 11:00 на площади Дворца культуры и спорта имени А. Д. Черкасова (Полазна).