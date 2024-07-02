properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Полазне 4 июля простятся с 37-летним погибшим на СВО мужчиной

Отец двоих детей из Добрянского округа погиб на СВО

2 июля 2024, 12:26
Фото: пресс-служба администрации Добрянского городского округа

В Полазне 4 июля простятся с 37-летним погибшим на СВО мужчиной

Мужчины не стало еще в октябре прошлого года.

Сегодня, 2 июля, стало известно о гибели жителя Добрянского района Николая Никифорова. Мужчина родился 16 мая 1986 года в поселке Ярино, в 2002 году окончил среднюю Яринскую школу (9 классов).

В 2004–2005 годах служил в армии, был старшим стрелком в звании рядового. После армии приехал жить в Полазну, работал в разных организациях, таких как УК «Современный дом», ООО «Благоустройство», МБУ «Приоритет». Николай был универсальным мастером.

7 сентября прошлого года мужчина заключил контракт для службы в зоне проведения СВО. Николай Никифоров служил наводчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Военнослужащий погиб 28 октября прошлого года в Красногоровке Донцецкой Народной Республики.

Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа, у Николая остались двое детей, жена и родители. Прощание состоится в этот четверг, 4 июля, в 11:00 на площади Дворца культуры и спорта имени А. Д. Черкасова (Полазна).

Читайте также:
В Верещагино простятся с погибшими на СВО сержантом и ефрейторомВ Чусовском и Березовском округах простились с погибшими на СВО контрактниками«Брат служит, и я пойду!». В Осе и Кизеле простятся с погибшими участниками СВО
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
Фигуранта дела о взятке в 15,8 млн рублей освободили из-под ареста
Сегодня, 13:21
Сроки открытия краевой инфекционной больницы в Перми перенесли
Сегодня, 11:35
Стало известно, кто из звезд приедет в Пермь на фестиваль «Город встреч»
Сегодня, 11:22
Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора
Сегодня, 10:55
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
Сегодня, 09:01
Юговским сыроделам вновь отказали в обжаловании проверки налоговой
Сегодня, 08:56