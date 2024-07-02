Пермская инспекция хочет изъять несколько строений «Усадьбы пароходчика Мешкова»

Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. Надзорное ведомство требует изъять несколько исторических строений «Усадьбы пароходчика Н. В. Мешкова» по ул. Монастырской, 11. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».



Здания комплекса пароходчика Мешкова являются объектом культурного наследия, представляя собой образец застройки рубежа XIX–XX веков. Исковое заявление региональной инспекции находится в суде с 2023 года. Спорными строениями в составе этой усадьбы стали двухэтажный флигель, «Каретный сарай», «Службы» и «Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой». По мнению госоргана, эти здания содержатся владельцем ненадлежащим образом.