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Пермская инспекция хочет изъять несколько строений «Усадьбы пароходчика Мешкова»

Пермская инспекция хочет изъять несколько строений «Усадьбы пароходчика Мешкова»

2 июля 2024, 03:03
Фото: properm.ru
По мнению госоргана, собственник ненадлежащим образом содержит здания объекта культурного наследия.

Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. Надзорное ведомство требует изъять несколько исторических строений «Усадьбы пароходчика Н. В. Мешкова» по ул. Монастырской, 11. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».

Здания комплекса пароходчика Мешкова являются объектом культурного наследия, представляя собой образец застройки рубежа XIX–XX веков. Исковое заявление региональной инспекции находится в суде с 2023 года. Спорными строениями в составе этой усадьбы стали двухэтажный флигель, «Каретный сарай», «Службы» и «Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой». По мнению госоргана, эти здания содержатся владельцем ненадлежащим образом.

На время рассмотрения спора суд наложил обеспечительные меры на исторические здания.

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