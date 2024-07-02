Пермское УФАС признало рекламу ПАО АКБ «Металлинвестбанк» нарушающей закон

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Кунгуре сотрудники УФАС обнаружили на фасаде торгового центра по ул. Гоголя подозрительную рекламу. Она была направлена на привлечение внимания потребителей к финансовым услугам ПАО АКБ «Металлинвестбанк», отмечают в антимонопольном ведомстве.
Но, в рекламе финансовых услуг отсутствовало наименование лица, оказывающего эти услуги, что противоречит Закону о рекламе.
Пермское УФАС признало ПАО АКБ «Металлинвестбанк» виновным в нарушении Закона о рекламе. По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении банку будет избрана мера административного наказания.