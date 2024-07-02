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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Пермское УФАС признало рекламу ПАО АКБ «Металлинвестбанк» нарушающей закон

Пермское УФАС признало рекламу ПАО АКБ «Металлинвестбанк» нарушающей закон

2 июля 2024, 14:04
Фото: properm.ru
Рекламное объявление висело на фасаде торгового центра в Кунгуре.
Сюжет
Уфас

В Кунгуре сотрудники УФАС обнаружили на фасаде торгового центра по ул. Гоголя подозрительную рекламу. Она была направлена на привлечение внимания потребителей к финансовым услугам ПАО АКБ «Металлинвестбанк», отмечают в антимонопольном ведомстве.

Но, в рекламе финансовых услуг отсутствовало наименование лица, оказывающего эти услуги, что противоречит Закону о рекламе.

Пермское УФАС признало ПАО АКБ «Металлинвестбанк» виновным в нарушении Закона о рекламе. По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении банку будет избрана мера административного наказания.

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#Уфас#Экономика#Пермское уфас
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