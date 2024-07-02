Пермское УФАС признало рекламу ПАО АКБ «Металлинвестбанк» нарушающей закон

В Кунгуре сотрудники УФАС обнаружили на фасаде торгового центра по ул. Гоголя подозрительную рекламу. Она была направлена на привлечение внимания потребителей к финансовым услугам ПАО АКБ «Металлинвестбанк», отмечают в антимонопольном ведомстве.