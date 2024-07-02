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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Пользователи Wildberries заявили о новой «хитрой» уловке маркетплейса

2 июля 2024, 14:38
На российском маркетплейсе произошли изменения, касающиеся политики возврата товаров.

Те, кто покупает товары на Wildberries заявили о новой «хитрой» уловке маркетплейса. Эксперты с сайта iGuides отметили ужесточение правил возврата, указывая на то, что теперь возврату не подлежат технически сложные изделия, включая электроинструменты, часы, бытовую технику и другие товары из списка, утверждённого российским правительством.

Эксперты также выразили мнение, что даже товары, не входящие в такой перечень, фактически нет возможности вернуть из-за того, что предупреждение о невозможности возврата заметить трудно — оно становится очевидным лишь после добавления товара в корзину и нажатия на специальный значок.

Сообщается, что один из клиентов уже подал жалобу в Роспотребнадзор. Однако из-за действующего моратория на проверки подобного рода в России, ведомство не имеет возможности провести необходимую инспекцию, , пишет ИА RuNews24.ru.

Напомним, ведущий маркетплейс, занимающий верхние строчки в рейтингах, располагает сетью из 695 точек выдачи товаров, охватывающих Россию, Беларусь, Казахстан и другие страны.

С помощью активной рекламной кампании на телевидении и в социальных медиа, платформа успешно привлекает новых пользователей. Её широкий ассортимент охватывает различные категории товаров, от повседневных предметов до дизайнерской одежды.

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