Пользователи Wildberries заявили о новой «хитрой» уловке маркетплейса

Эксперты также выразили мнение, что даже товары, не входящие в такой перечень, фактически нет возможности вернуть из-за того, что предупреждение о невозможности возврата заметить трудно — оно становится очевидным лишь после добавления товара в корзину и нажатия на специальный значок.