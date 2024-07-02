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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Прокуратура просит вернуть за решётку Андрея Туева

Прокуратура требует вернуть в колонию пермского экс-банкира

2 июля 2024, 04:38
Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми

Прокуратура просит вернуть за решётку Андрея Туева

Андрей Туев вышел по УДО 27 мая

Пермский краевой суд рассмотрит представление прокуратуры на решение об освобождении бывшего председателя Экопромбанка Андрея Туева 16 июля. Об этом «Коммерсант-Прикамье» сообщает со ссылкой на суд.

27 мая Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Установлено, что он отбыл в местах лишения свободы более половины срока за совершение тяжкого преступления. Кроме того, Андрей Туев полностью выплатил назначенный судом штраф в размере 300 тыс. рублей. Администрация исправительного учреждения характеризует его с положительной стороны, отмечаются три поощрения, которые он имеет за время заключения. Однако причинённый ущерб Туев не возместил.

Несмотря на это, суд счёл возможным удовлетворить ходатайство осуждённого, поскольку сохраняет своё действие арест, наложенный приговором суда на денежные средства и автомобиль виновного, а решение по иску представителя потерпевшего, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, не принято, что создает Туеву препятствия по возмещению ущерба, отметили в суде.

Постановлением Ленинского районного суда Перми от 27 мая Андрей Туев условно-досрочно освобожден от отбывания оставшегося наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 11 дней с возложением на бывшего председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» обязанностей, неисполнение которых может повлечь отмену поощрительной меры.

Андрей Туев признан виновным в растрате (2013–2014 гг) средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 249,6 млн рублей, а также в злоупотреблении в 2014 году полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), на 122,7 млн руб. В октябре 2022 года бывшего председателя правления приговорили к семи годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей и лишением права заниматься банковской деятельностью на 2 года. В пользу потерпевшей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» было решено взыскать 360 млн рублей за причиненный ущерб.

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#Суд#Экономика#Пермь#Экопромбанк#Прокуратура
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