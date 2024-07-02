properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

РЭО: В первом полугодии 2024 года составлено 12 концессий в сфере обращения ТКО

РЭО: В первом полугодии 2024 года составлено 12 концессий в сфере обращения ТКО

2 июля 2024, 15:05
Фото: reo.ru
С начала 2024 года были заключены новые договоры о концессии в сфере обработки твердых коммунальных отходов при участии ППК «Российский экологический оператор». Общая сумма концессий составила более 32,1 млрд рублей.

Всего было подписано 12 соглашений, согласно которым новые объекты смогут переработать более чем 1 млн тонн ТКО в год.

Как пишет издание NewsNN.ru., глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о планах на текущий год заключить 25 концессионных договоров на строительство и эксплуатацию объектов обращения с ТКО на общую сумму инвестиций более 73,62 млрд рублей в 18 субъектах Российской Федерации. Мощность планируемых объектов по обработке составит 4,11 млн тонн в год, по утилизации — 1,28 млн тонн в год и по захоронению — 2,53 млн тонн в год.

Буцаев отметил, что на данный момент уже заключено 12 договоров о концессии с начала нынешнего года. ППК «РЭО» оказывает регионам РФ методическую помощь в заключении концессионных договоров, а также всестороннюю поддержку. Все проекты по концессиям Российский экологический оператор намерен финансировать с использованием своих облигаций.

С начала текущего года Российский экологический оператор оказал помощь 7 российским субъектам, включая Новосибирскую, Самарскую, Тамбовскую области, Республику Крым, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский и Хабаровский край. В указанных регионах было заключено 12 договоров о концессии на строительство объектов общей стоимостью более 32,1 млрд рублей. Мощность этих объектов составляет: по переработке — 1,13 млн тонн отходов в год, по утилизации — 0,36 млн тонн в год и захоронению — 1,46 млн тонн в год.

Всего в период с 2022 по 2024 год РЭО помог 36 субъектам Российской Федерации в заключении 65 договоров о концессии на строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций более 170 млрд рублей. Мощность создаваемых в рамках концессионных договоров объектов будет: по обработке — 8,3 миллиона тонн в год, по утилизации — 2,8 миллиона тонн в год и по захоронению — 4,9 миллиона тонн в год.

#Общество
Подпишитесь
Фигуранта дела о взятке в 15,8 млн рублей освободили из-под ареста
Сегодня, 13:21
Сроки открытия краевой инфекционной больницы в Перми перенесли
Сегодня, 11:35
Стало известно, кто из звезд приедет в Пермь на фестиваль «Город встреч»
Сегодня, 11:22
Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора
Сегодня, 10:55
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
Сегодня, 09:01
Юговским сыроделам вновь отказали в обжаловании проверки налоговой
Сегодня, 08:56