РЭО: В первом полугодии 2024 года составлено 12 концессий в сфере обращения ТКО

Всего в период с 2022 по 2024 год РЭО помог 36 субъектам Российской Федерации в заключении 65 договоров о концессии на строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций более 170 млрд рублей. Мощность создаваемых в рамках концессионных договоров объектов будет: по обработке — 8,3 миллиона тонн в год, по утилизации — 2,8 миллиона тонн в год и по захоронению — 4,9 миллиона тонн в год.