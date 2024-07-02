РЭО: В первом полугодии 2024 года составлено 12 концессий в сфере обращения ТКО

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Всего было подписано 12 соглашений, согласно которым новые объекты смогут переработать более чем 1 млн тонн ТКО в год.
Как пишет издание NewsNN.ru., глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о планах на текущий год заключить 25 концессионных договоров на строительство и эксплуатацию объектов обращения с ТКО на общую сумму инвестиций более 73,62 млрд рублей в 18 субъектах Российской Федерации. Мощность планируемых объектов по обработке составит 4,11 млн тонн в год, по утилизации — 1,28 млн тонн в год и по захоронению — 2,53 млн тонн в год.
Буцаев отметил, что на данный момент уже заключено 12 договоров о концессии с начала нынешнего года. ППК «РЭО» оказывает регионам РФ методическую помощь в заключении концессионных договоров, а также всестороннюю поддержку. Все проекты по концессиям Российский экологический оператор намерен финансировать с использованием своих облигаций.
С начала текущего года Российский экологический оператор оказал помощь 7 российским субъектам, включая Новосибирскую, Самарскую, Тамбовскую области, Республику Крым, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский и Хабаровский край. В указанных регионах было заключено 12 договоров о концессии на строительство объектов общей стоимостью более 32,1 млрд рублей. Мощность этих объектов составляет: по переработке — 1,13 млн тонн отходов в год, по утилизации — 0,36 млн тонн в год и захоронению — 1,46 млн тонн в год.
Всего в период с 2022 по 2024 год РЭО помог 36 субъектам Российской Федерации в заключении 65 договоров о концессии на строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму инвестиций более 170 млрд рублей. Мощность создаваемых в рамках концессионных договоров объектов будет: по обработке — 8,3 миллиона тонн в год, по утилизации — 2,8 миллиона тонн в год и по захоронению — 4,9 миллиона тонн в год.