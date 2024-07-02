Сроки открытия краевой инфекционной больницы в Перми перенесли

В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали корреспонденту Properm.ru, что 28 июня была получена лицензия на оказание медицинской помощи в инфекционной больнице. Сейчас завершаются организационные мероприятия по переводу режимных отделений в новое здание. О дате открытия власти обещают сообщить дополнительно, но говорят, что оно состоится в ближайшее время.