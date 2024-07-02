properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Перми перенесли сроки открытия краевой инфекционной больницы

Сроки открытия краевой инфекционной больницы в Перми перенесли

2 июля 2024, 11:35
Фото: kinetika59.ru

В Перми перенесли сроки открытия краевой инфекционной больницы

Учреждение уже достроено и получило лицензию на оказание медицинской помощи.

Пермская краевая клиническая инфекционная больница откроется позже, чем анонсировалось. Новое здание медучреждения на Леонова, 84 планировали открыть 1 июля, ранее писал РБК-Пермь со ссылкой на Минзакупок Прикамья. Однако теперь сроки немного сдвинулись.

В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали корреспонденту Properm.ru, что 28 июня была получена лицензия на оказание медицинской помощи в инфекционной больнице. Сейчас завершаются организационные мероприятия по переводу режимных отделений в новое здание. О дате открытия власти обещают сообщить дополнительно, но говорят, что оно состоится в ближайшее время.

Больничный комплекс состоит из трех зданий, «инфекционка» рассчитана на 232 койко-места. Объект достроили в конце прошлого года, первоначально возведение зданий хотели завершить в 3 квартале 2023 года. В январе текущего года генподрядчик ГК «Кинетика» (ранее — ООО «ЖБК-Строй») сообщил о получении разрешения на ввод в эксплуатацию. Краевая инфекционная больница является одним из главных проектов, приуроченных к 300-летию Перми.

Открытие краевой инфекционной больницы в Перми планируется в июле
Узнать подробнее
Читайте также:
Федеральный медицинский центр в Камской долине хотят достроить до 2027 годаВ микрорайоне Молодежный построят поликлинику за 727 миллионов рублей
#Общество#Никогданибудь#Медицина в Прикамье#Пермь#Пермь 300#Больница#Инфекционная больница
Подпишитесь
Стало известно, кто из звезд приедет в Пермь на фестиваль «Город встреч»
Сегодня, 11:22
Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора
Сегодня, 10:55
Юговским сыроделам вновь отказали в обжаловании проверки налоговой
Сегодня, 08:56
В Перми родителям детей, купающихся в фонтанах, грозит штраф
Сегодня, 10:43
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
Сегодня, 09:01
Американец Си Джей Брайс покидает БК «Парма»
Сегодня, 09:35