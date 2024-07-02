Сроки открытия краевой инфекционной больницы в Перми перенесли

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Пермская краевая клиническая инфекционная больница откроется позже, чем анонсировалось. Новое здание медучреждения на Леонова, 84 планировали открыть 1 июля, ранее писал РБК-Пермь со ссылкой на Минзакупок Прикамья. Однако теперь сроки немного сдвинулись.
В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали корреспонденту Properm.ru, что 28 июня была получена лицензия на оказание медицинской помощи в инфекционной больнице. Сейчас завершаются организационные мероприятия по переводу режимных отделений в новое здание. О дате открытия власти обещают сообщить дополнительно, но говорят, что оно состоится в ближайшее время.
Больничный комплекс состоит из трех зданий, «инфекционка» рассчитана на 232 койко-места. Объект достроили в конце прошлого года, первоначально возведение зданий хотели завершить в 3 квартале 2023 года. В январе текущего года генподрядчик ГК «Кинетика» (ранее — ООО «ЖБК-Строй») сообщил о получении разрешения на ввод в эксплуатацию. Краевая инфекционная больница является одним из главных проектов, приуроченных к 300-летию Перми.