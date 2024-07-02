Стало известно, где пройдет фестиваль авиации «Крылья Пармы»

Выступление истребителей согласовано с Минобороны России. Кроме того, идут переговоры о возможности выступления группы «Стрижи» на МиГ-29. В прошлом году на «Крыльях Пармы» побывали 17 тыс. человек. Ранее мероприятие проходило на авиабазе «Сокол», сейчас локацию изменили из соображений безопасности.