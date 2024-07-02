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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Стало известно, где в 2024 году состоится авиафестиваль «Крылья Пармы»

Стало известно, где пройдет фестиваль авиации «Крылья Пармы»

2 июля 2024, 06:52
Фото: properm.ru

Стало известно, где в 2024 году состоится авиафестиваль «Крылья Пармы»

Хэдлайнером мероприятия станет пилотажная группа «Русские витязи».

Авиафестиваль «Крылья Пармы» пройдет 13 июля на аэродроме Фролово, пишет Telegram-канал «Вкурсе.ру». Около недели назад «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник сообщал, что в Перми выступит пилотажная группа «Русские витязи». В ее составе пролетят шесть истребителей Су-35.

Выступление истребителей согласовано с Минобороны России. Кроме того, идут переговоры о возможности выступления группы «Стрижи» на МиГ-29. В прошлом году на «Крыльях Пармы» побывали 17 тыс. человек. Ранее мероприятие проходило на авиабазе «Сокол», сейчас локацию изменили из соображений безопасности.

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#Общество#Пермь#Фестиваль#Крылья Пармы#Авиа
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