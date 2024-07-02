Стало известно, где пройдет фестиваль авиации «Крылья Пармы»

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Авиафестиваль «Крылья Пармы» пройдет 13 июля на аэродроме Фролово, пишет Telegram-канал «Вкурсе.ру». Около недели назад «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник сообщал, что в Перми выступит пилотажная группа «Русские витязи». В ее составе пролетят шесть истребителей Су-35.
Выступление истребителей согласовано с Минобороны России. Кроме того, идут переговоры о возможности выступления группы «Стрижи» на МиГ-29. В прошлом году на «Крыльях Пармы» побывали 17 тыс. человек. Ранее мероприятие проходило на авиабазе «Сокол», сейчас локацию изменили из соображений безопасности.