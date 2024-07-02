Стало известно, кто из звезд приедет в Пермь на фестиваль «Город встреч»

Стали известны звезды, которые приедут в Пермь на фестиваль «Город встреч». Хедлайнеры приглашены для аудитории разных возрастов.
6 и 7 июля на эспланаде пройдет этнофестиваль живой культуры «Обряды-наряды» (6+). Хедлайнером первого дня будет питерская группа «Оттава-Ё», а второго — инди-фолк-певица Васса Железнова.
13-14 июня на эспланаде состоится Детский семейный фестиваль к 90-летию пермяка Евгения Крылатова — автора песен «Прекрасное далеко», «Лесной олень» и «Крылатые качели». Его произведения исполнят участники шоу «Голос.Дети» (в их числе Рагда Хакиева), а вести концерт будет Яна Чурикова.
20 и 21 июля в рамках «Города встреч» пройдет семейный фестиваль «Стар фест» (0+) — несмотря на возрастную маркировку 0+, он рассчитан на старшее поколение. Его хедлайнером будет певица Алена Свиридова, автор хитов «Розовый фламинго» и «Бедная овечка».
27-28 июля состоится фестиваль «Танцуй. Открывай». Там можно будет прокачать навыки как классического, так и современного танца. Главными звездами этих выходных станут певец Андрей Звонкий и рок-группа «Квартал».
23-24 августа пройдет «Ночь города», завершающая «Город встреч». Пока неизвестно, кто станет хедлайнером этого мероприятия.